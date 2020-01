Devolución de viáticos y cambios en los viajes: así delinean el próximo Parlamento "austero"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles de tarde, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, la futura vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y el próximo presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, comenzaron a delinear los cambios que buscarán llevar adelante en la próxima legislatura.

Argimón afirmó en rueda de prensa tras el encuentro que buscarán la "austeridad" del Poder Legislativo, y por lo tanto "optimizar" su presupuesto. Sobre este punto fue consultada sobre si habrá un recorte en las partidas de prensa a lo que respondió que "es voluntad de otros partidos políticos el transitar que se deje sin efecto esa partida".

Lema dijo que este miércoles hablaron de "aspectos estructurales" pero "sin meternos en el contenido" de la ley de urgente consideración, entre otras nuevas normas. En tanto, enfatizó que están haciendo "fluida la coordinación, para que cuando lleguen ese tipo de iniciativas tan importantes haya una coordinación estrecha entre la Cámara de Senadores y de Diputados".

Lema habló de "adaptarse a los tiempos que estamos" y buscarán "proporcionar herramientas para modernizar el Derecho Positivo" uruguayo y "la modernización de la comunicación" del Parlamento. Al respecto, Argimón habló de instaurar una "nueva política comunicacional para que los ciudadanos puedan hacer el seguimiento de los temas de interés"y "estar de alguna manera fortaleciendo así la democracia".

Lema también dijo que buscarán "actualizar" el funcionamiento del Parlamento "en su conjunto", que tiene tres unidades ejecutoras - en referencia a las dos cámaras y la comisión administrativa - para "intentar optimizar recursos".

"Se viene señales de austeridad y se vienen políticas de austeridad. Ahora, no confundir que también no hay nada más austero que una gestión efectiva de los recursos", puntualizó.

Argimón dijo que también se están "estudiando" cambios en la devolución de viáticos y los viajes en general, para "hacer un análisis de qué viajes efectivamente son de iniciativa interesante para el país y cuáles no". Consultada sobre si se va a modificar el criterio de asignación de los viajes, dijo: "Sí, sin lugar a dudas", y agregó: "Cuando un parlamentario sale tiene que ir también sabiendo, por ejemplo, qué es lo que Cancillería está llevando adelante como líneas de acción en cada uno de esos países como forma de contribuir precisamente al trabajo país que en el exterior se hace". En tanto, señaló que esto lo hablarán con el resto de los partidos políticos "al inicio" de la próxima legislatura.

La futura presidenta de la Cámara de Senadores aún no adelantó cuánto dinero piensa ahorrarse con las medidas. "Hasta que no tengamos los números de cada cámara, que es lo que estamos estudiando, no vamos a avanzar en ese sentido". Al respecto, Lema dijo que "una política austera no necesariamente en este momento podemos cuantificarla".

Respecto a si han tenido contacto con la presidencia de la Cámara de Senadores y Diputados, Lema dijo que estuvo reunido con la actual presidenta de Diputados, Cecilia Bottino, quien "muy amablemente mostró mucha disposición en el traspaso de información" y que ahora están "solicitando información pormenorizada".



Este miércoles mantendrán contactos con "referentes" de Diputados para "interiorizarnos en forma profunda de cómo se están distribuyendo los recursos y cómo se compone el presupuesto", dijo Lema.

Por otro lado, Argimón comentó que convocarán a una bancada del Partido Nacional "a principios de febrero" para comenzar a analizar qué proyectos que tuvieron media sanción o no fueron sancionadas en la legislatura saliente se van a "desarchivar" en la nueva legislatura.

"Nos proponemos intentar actualizar todo el sistema jurídico de nuestro país. Eso implica una revisión", dijo Lema, quien recordó que Lacalle Pou, en 2011 cuando era el presidente de la Cámara de Diputados, "empezó ese camino de analizar cuántas leyes hoy por hoy existen pero que lamentablemente no se cumplen", y por lo tanto acordaron con Argimón "profundizar" este camino.

"También queremos analizar toda la legislación vigente y ahí no hay que descartar absolutamente nada, porque se va a hacer un análisis profundo y una revisión permanente".