Argimón y Kechichian se reunieron para analizar prioridades legislativas; FA evalúa el lunes

La coordinadora de la bancada de senadores del Frente Amplio, Liliam Kechichian se reunió este miércoles con la vicepresidenta Beatriz Argimón. Tras el encuentro, la legisladora contó que la bancada del partido de izquierda analizará el próximo lunes sus prioridades para esta legislatura.

"El lunes vamos a tener un listado (de los proyectos de ley en los) que está trabajando la coalición de gobierno. Nosotros también el lunes vamos a tener reunión de bancada durante todo el día para analizar nuestras prioridades —algunas podrán coincidir y otras no— y el funcionamiento de cada una de las comisiones", comentó Kechichian.



Además, indicó: "Cada sub bancada va a hacer propuestas. Hay muchos proyectos que quedaron de la legislatura pasada que tiene que ver con asistencia social, con alimentos, con caristia, con algunos temas que nos preocupan".

Por su parte, Argimón entiende que es "importante" reunirse con las bancadas parlamentarias al inicio de la legislatura. Ayer fue el turno de los coordinadores de los partidos de la coalición en el Parlamento.



La senadora del Partido Colorado Carmen Sanguinetti señaló ayer en Primera Mañana (El Espectador) que trabaja para cambiar el artículo de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que aumentó las penas al microtráfico.



Argimón, consultada al respecto, dijo: "Luego de sancionadas (las leyes), los legisladores pueden eventualmente presentar modificaciones. Forma parte de la tarea del legislador, si así lo entiende. Por lo tanto, nosotros, hasta que no tenga el ingreso y se verifique el tenor de lo presentado, no podemos tener ninguna opinión al respecto".



También hablaron sobre el proyecto de ley en el que se trabaja para realizar una reforma del sistema de seguridad social. La vicepresidenta comentó que saben que "este año es cuando se enviaría el proyecto de ley", y aclaró que no se les comunicó una fecha porque "no está elaborado el articulado respectivo".

Por su parte, Kechichian indicó que conocen "el informe de la comisión técnica, pero ahora se tiene que traducir políticamente en un proyecto de ley".



"Es un tema que nos preocupa, que Uruguay debe abordar. Tendremos que ver el contenido para poder hacer nuestros aportes. Creemos que debe tener unos equilibrios y sí estamos convencidos de que tiene que tener la reforma de todas las cajas2, añadió.