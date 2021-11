Argimón: "Es imposible pensar que en este país no existiera el fútbol femenino"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, participó este domingo del cierre del Seminario de cubes de fútbol femenino, junto con el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez en el marco de la Copa Libertadores femenina que se jugará este domingo en el Gran Parque Central.

"En un país donde todos sabemos de política, todos sabemos de fútbol, es imposible pensar que no existiera el fútbol femenino y (la idea) crece desde las propias niñas", indicó la jerarca.



En esa línea, Argimón aseguró que con este "evento histórico" se permite fortalecer "un fenómeno que ya no se para en este país, que va más allá de lo que los dirigentes quieren", dijo y agregó: "Es un fenómeno que las mujeres reclamamos".



Durante su discurso, la ahora vicepresidenta recordó que hace unos años se desempeñó como directora del Instituto Nacional del Niño y el Adolescente (INAU). En ese momento, hace más de una década atrás, el fútbol "con todo lo que significa, estaba destinado solamente para los varones".



"Las adolescentes pidieron una reunión conmigo porque querían tener su cuadro de fútbol. Y este era un fenómeno solamente capitalino, presidente, era un fenómeno de todo el territorio nacional. Usted conoce lo que significa el fútbol en Uruguay, pero tenía, sin lugar a dudas, el protagonismo exclusivo de varones", expresó.



Por este motivo, relató, las niñas empezaron a reclamar por ese espacio. "Y lo tuvieron", indicó Argimón. "Como suele pasar, se van apropiando no solo de un deporte sino más allá, con el autoestima, la disciplina, avanzar en el profesionalismo", dijo.



"Con el tiempo el fenómeno empezó a crecer, en un país donde todos sabemos de política y todos sabemos de fútbol, por lo tanto es imposible pensar que en este país no existiera el fútbol femenino y crece desde las propias niñas", expresó.



La vicepresidenta consideró que realizar la Copa Libertadores en Uruguay permite "poder visualizar el fenómeno del fútbol uruguayo de toda la sociedad y la propia institucionalidad", indicó en rueda de prensa.



"Es una fiesta que deja no solo lo que va a ser el dejar todo en la cancha, sino el que se puede, porque lograr tener una Copa Libertadores de fútbol femenino muestra al fútbol femenino y su avance", indicó.