Argimón: "No hay otro cambio que no venga de la mano del Partido Nacional"

La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Beatriz Argimón, dijo este viernes en Colonia, durante el Congreso Nacional de Ediles, que su partido “plantea un futuro que realmente atrae a la gente y no solo a los blancos, sino a compatriotas con quienes vamos a tener que gobernar, porque también los nuevos tiempos van a traer nuevos desafíos en la nomenclatura de una conformación de un gobierno, que no va a tener mayorías y que no va a ser fácil”.

Frente a ediles nacionalistas, Argimón destacó: “Así como fuimos el partido que más votó en las internas, por lejos, yo no dudo en decir que es el partido más movilizado a nivel nacional”.



Además, la compañera de fórmula de Luis Lacalle Pou remarcó que “son tiempos donde el país está precisando un cambio, y ustedes como yo saben que no hay otro cambio que no venga de la mano del Partido Nacional, que es verdaderamente un partido preparado”.



Estas declaraciones surgen horas después del acto del candidato presidencial de Partido Nacional en Cardona, quien tuvo entre otras cosas un intercambio particular con el candidato presidencial por el Frente Amplio, Daniel Martínez.



Martínez dio una conferencia de prensa en el Club Social Cardona en la que contestó a Lacalle Pou, quien ayer dijo que el frenteamplista "deja entrever que puede haber un aumento de impuestos".



"Vamos a hacer todo lo imposible por no tocar la media del sistema impositivo", dijo Martínez esta mañana.