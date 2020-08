Argimón expuso sobre "penalización de la maternidad": "No podemos mirar al costado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta de la República Beatriz Argimón expuso este martes durante una sesión del Senado sobre la "penalización de la maternidad" y aseguró: "No podemos mirar al costado".

Durante su exposición Argimón indicó que en la actualidad son muchas las mujeres que deciden postergar su decisión de tener hijos para poder desarrollarse económica y profesionalmente primero, ya que la maternidad resulta un "obstáculo o un castigo".

"¿Es justo que las mujeres más jóvenes deban platearse la disyuntiva de ser madres, si así lo quieren, o profesionales para desarrollarse como corresponde económica y profesionalmente? Creemos que no y mucho menos en un país cada vez más avejentado, que precisa de la fuerza productiva de todos sus integrantes, pero también del equilibrio indispensable, intergeneracional, que nuestra sociedad requiere", expresó.

La presidenta del Senado informó en la sesión, que se llevó adelante un informe denominado "Brechas de género en los ingresos laborales en Uruguay", que fue realizado en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ONU Mujeres al respecto de la "penalización de la maternidad"

Este estudio expuso que el ingreso laboral y el desarrollo profesional se ve afectado en dos aspectos: uno al respecto de las diferencias entre hombres y mujeres con hijos y el otro referido a las diferencias entre mujeres con y sin hijos por un lado y hombres con y sin hijos por el otro.



"Mientras que los ingresos laborales de los hombres y las mujeres evolucionan en forma similar antes de la paternidad y la maternidad, comienzan a divergir significativamente luego del nacimiento", aseguró Argimón en base al informe.

"Las mujeres experimentan una caída de ingresos inmediata considerable y persistente luego de este evento y los ingresos de los hombres no se ven afectados", agregó.

La vicepresidenta indicó además que diez años después del nacimiento las mujeres "no logran recuperar sus niveles salariales de antes del nacimiento".



"Nos parece que esto es una realidad que nos merecemos conocer y fundamentalmente tenemos que tener en cuenta lo que significa para este país de tan bajo nivel de natalidad el penalizar a quienes precisamente son madres", dijo Argimón y añadió: "Entendemos que desde lo público y la sociedad en su conjunto debemos tener esta señal que desde la sociedad se nos está enviando por las jóvenes generaciones y no podemos mirar al costado".



La presidenta del Senado agregó: "Nos parece que en el SXXI merecemos seguir dando respuestas integrales de acuerdo a los nuevos tiempos y a las nuevas exigencias que el mercado laboral tanto a hombres como mujeres nos exige, pero teniendo en cuenta sin lugar a dudas que los cuidados siguen estando, absolutamente y mayoritariamente, a cargo de las mujeres y que por ende esto no debe ser considerado como un castigo sino como algo que debemos atender desde el punto de vista de la consideración social, pero fundamentalmente también desde la perspectiva de las políticas públicas".

Los datos

El estudio realizado demostró que las mujeres experimentan una reducción del 42% de su salario mensual en comparación con mujeres con características similares que no tuvieron hijos.



Esto se explica por un lado porque las madres trabajan, en horas, un 60% menos que las mujeres que no tuvieron hijos. Por el otro debido a los ingresos por hora menores que las mujeres similares a ellas, pero sin hijos (25% menos).



"En otras palabras: el efecto de la maternidad sobre el salario total es del 42% para la población analizada y está explicado tanto por la penalización al empleo del 60% como por una reducción del salario por hora del 25%", destacó Argimón.



La vicepresidenta destacó además que el en el informe se encuentra que "durante el primer año, luego de la maternidad, el salario real se reduce en un 19% y dicha penalización no logra revertirse en el mediano y largo plazo, alcanzando una reducción del 42% diez años después de la maternidad", indicó.