Argimón dio información a la coalición sobre donación de pescado al gobierno y apuntó contra el FA

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, proporcionó información y documentación a los coordinadores de bancadas de la coalición de gobierno sobre la donación de casi media tonelada de pescado que le hizo el príncipe de Abu Dabi al gobierno uruguayo.

La reunión fue convocada por la vicepresidenta, quien expresó más temprano que el “episodio puntual” de la donación de pescado “dio lugar a una suerte de traslado con un manto de sospecha” que le preocupaba porque comenzó a tener “características de dejar medias verdades en el aire que no forman parte de una forma de concebir el quehacer político”.



“Pedí todo el proceso que se verificó de manera de informar claramente qué fue lo que aconteció porque soy de las que cree que en política no vale todo. En ese sentido, tender mantos de sospecha sobre episodios que claramente pueden ser definidos con una mera consulta o solicitud de información rápidamente, creo que no contribuye al buen ambiente democrático”, aseguró Argimón.

Además resaltó que no le gustaría “transitar caminos donde primero se busca enchastrar la cancha y luego tener la información”, lo que es una de las razones por las que va a tomar “esa forma de interactuar con las bancadas parlamentarias”.



Consultada sobre si eso también incluye al Frente Amplio, apuntó que “en este tema no porque evidentemente han transitado ya otro nivel, de otro carril, en el sentido de precisamente preferir el manto de sospecha a la comunicación veraz”.



Una de las críticas del Frente Amplio a la donación de pescado fue el senador Alejandro Sánchez, quien la definió como un “poco extraña”. }



El legislador recalcó más temprano en rueda de prensa que la donación “vino a nombre del (excustodio Alejandro) Astesiano y vino en carácter diplomático”. A su vez, destacó que “el Poder Ejecutivo tenía más de media tonelada de pescado desde el mes de marzo y se acordó de donarlo a una olla popular en octubre, después que se hicieron públicos los chats de Astesiano sobre el pescado”.