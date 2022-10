Argimón cuestionó juicio político a Cosse, "siempre es una medida extrema", opinó

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, cuestionó este martes el juicio político que ediles de la coalición iniciaron en la Junta Departamental contra la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

“Me enteré de la decisión de los ediles a través de los medios de comunicación. Creo que está dentro de la independencia de la bancada de legisladores comunales, independientemente de que en lo personal siento que siempre es una medida extrema”, expresó la vicepresidenta al ser consultada sobre el tema en rueda de prensa.



Ante la pregunta de si el Partido Nacional debió de haber manejado de forma distinta el asunto, Argimón indicó que no sabe “si el Partido estaba en su totalidad (...) Por lo menos el órgano máximo, el Directorio, creo que no estaba notificado de este tema”, añadió.

“Muchas veces la independencia en el accionar legislativo es lo que se prioriza, pero me parece que hubiera estado bueno una coordinación con el partido”, dijo.



Cosse comentó días atrás que le dan “vergüenza ajena” los problemas “que está teniendo un sector del Partido Nacional”, que “está poniendo en problemas al país”. Consultada al respecto, Argimón señaló: “No escuché a la intendenta, paro hablar de vergüenza nacional es una categorización (con la) que hay que tener cuidado cuando somos actores de primer nivel de responsabilidad política".



Sobre ley de caducidad

Legisladores de Cabildo Abierto ingresarán al Parlamento un proyecto para derogar la ley que derogó la de caducidad.



“En principio, todo proyecto de ley en lo que tiene que ver con la coalición de gobierno implica primero conversarlo entre nosotros, siempre y cuando además no perdamos de vista que nosotros tenemos un acuerdo pautado. Lo que está en el acuerdo es lo que hemos decidido avanzar. El resto obviamente forma parte de la dinámica legislativa y se verán los apoyos”, aseguró Argimón, consultada sobre cómo se trata el tema en la coalición.



Respecto a su postura personal, apuntó: “Yo tengo una decisión tomada en todos los temas que implica aceptar lo que la ciudadanía asume. Ha sido siempre mi accionar en ese sentido, esté de acuerdo o no esté de acuerdo”.



Ante la pregunta sobre si estaría dispuesta a derogar esa ley, que contradice dos fallos populares, respondió: “Sin lugar a dudas para mí, el fallo popular es lo que debe respetarse”.



En un referéndum llevado a cabo en 1989 que buscaba la revocación de la ley de caducidad, la mayoría de los votantes eligió confirmarla. Además, en un plebiscito realizado en 2009, la ciudadanía votó no derogar algunos artículos de la ley de caducidad original.