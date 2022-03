Argimón se comunicó con bancadas tras cruce por uso de distintivo del "SÍ" en sesión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta Beatriz Argimón indicó este viernes en diálogo con El País que se comunicó en las últimas horas con todos los coordinadores de bancada del Senado para manifestar su "preocupación" de cortar las sesiones. Esto fue poco después del cruce que se desarrolló este miércoles en el plenario entre la presidenta "ad hoc" de ese cuerpo, Graciela Bianchi, y la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, que llevaba un pin y un tapabocas a favor del "SÍ" y la nacionalista le pidió que se los quite.

Argimón trasladó "a los coordinadores de bancada, no solo al Frente Amplio", su "preocupación" ante lo sucedido porque en "eventos de estas características los coordinadores cumplen un rol fundamental para subsanar aquello que está dificultando una sesión, y seguir trabajando es lo que corresponde". Tras "pedir de alguna manera la colaboración para que esto acontezca", aseguró que da por "terminado" este tema.

Consultada la vicepresidenta sobre si estuvo bien la conducta que tuvo Bianchi, respondió: "No estoy para catalogar a título personal lo que hacen unos y otros. La senadora Bianchi habrá entendido que ese era el proceso. Lo que no comparto, y me parece muy importante y fue lo que trasladé, que los coordinadores de bancada están precisamente para contribuir a que se siga trabajando, que es para lo que nos pagan", insistió. Puntualizó que como no estuvo en dicha sesión, prefiere no referirse a detalles de lo sucedido.

De todos modos, Argimón recordó que ella misma ha "observado" a Della Ventura por portar distintivos políticos en otras oportunidades, y que se ha dado una suerte de "tironeo". Este mismo día, la senadora frenteamplista lanzó sobre su uso del pin y tapaboca por el "SÍ": "Hasta el 27 los voy a usar", en referencia a la fecha del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC).



Sobre este caso puntual, en el que se votó a Della Ventura como segunda vicepresidenta del cuerpo, remarcó: "Cuando uno preside un lugar como la Cámara de Senadores tiene que tener en cuenta que está dirigiendo un ámbito plural, donde se tienen que respetar todas las posiciones".



Respecto a si se comunicó puntualmente con Bianchi por este tema, dijo que no porque "una vez que alguien suple a cualquier senador o diputada no me corresponde hacer apreciaciones", valoró. Como si fuera un mantra, la vicepresidenta remarcó que solo hace apreciaciones "de lo que implica la necesidad de tratar siempre que las sesiones continúen". Sostuvo que a días del reférendum "están muy exacerbados los ánimos".