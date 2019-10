Argentina "va a salir de la angustia que tiene", dijo Mujica junto a Fernández en Buenos Aires 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El expresidente José Mujica participó este viernes de un acto junto al candidato a la presidencia de Argentina Alberto Fernández en el Colegio Nacional de Buenos Aires, uno de los centros educativos públicos más prestigiosos de la capital argentina. Cuando faltan poco más de dos semanas para que se celebren las elecciones en el país vecino –los comicios serán el mismo día que en Uruguay, el 27 de octubre- Mujica habló junto a Fernández de la "angustia" que atraviesa ese país y de por qué su "riqueza" también es su "desgracia".

Ante un auditorio compuesto en su mayoría por adolescentes, Mujica dijo que ellos podrían ser sus “nietos” y agregó que a su edad es “natural que los seres humanos germinen utopías”. “El desafío que van a enfrentar a lo largo de la prosaica vida significa cómo mantener ese fuego sagrado cuando la piel se te arruga, cuando las patas se te enlentecen, cuando la vida te llena de responsabilidades y de desafíos, cuando cada fin de mes hay que pagar cuentas”, dijo el expresidente.

Además, Mujica advirtió a los jóvenes acerca del “mercado” que, dijo, “te termina organizando el corazón, las relaciones humanas y todo lo demás”.

“La vida militante no es un premio, la vida militante es una aventura, pero es tener causa para vivir y no vivir por el mero hecho de haber nacido”, agregó.

Mujica también dijo que la “cultura” imperante necesita “hacernos funcionales a ser compradores compulsivos, porque si no todo se tranca”. Esto hace que se tienda a “confundir felicidad con tener cosas nuevas”. “O aprendes a ser feliz con las cosas elementales de la vida o no serás nunca feliz. Sé que en mi discurso hay un poco de Viejo Vizcacha, pero gurises, el desafío que van a enfrentar es precisamente la vorágine de la cultura que ha generado nuestro tiempo”, planteó.

Mujica –quien sostuvo que “la vida no es solo trabajar” por lo que “hay que asegurarse tiempo para las relaciones humanas”- aconsejó a los jóvenes que “no se dejen robar la libertad”. “Eres libre solo cuando gastas tiempo de tu vida en aquellas cosas que te motivan sin joder a otro”, dijo.

El exmandatario comentó que no sabe qué “rumbo” tendrá Argentina pero añadió: “Sé que va a salir de la angustia que tiene, va a salir mil veces”. Se trata, dijo, de un país “riquísimo” y que “tal vez su desgracia esté ahí, en el exceso de riqueza que tiene”.

“Pero gasten su existencia a favor de la causa humana. No se olviden de los miles que no pueden venir a la universidad. Que todavía se acurrucan en la soledad de los campos, las montañas. El ser universitario no es un privilegio, es una obligación de servir a su pueblo y no para oprimirlo. Suerte y hasta siempre”, finalizó su intervención, que fue despedida por los alumnos al grito de “olé, olé, olé, olé, Pepe, Pepe”.

Antes de la participación de Mujica, Fernández –compañero de la fórmula de la expresidenta Cristina Fernández- dijo que, de asumir el gobierno, heredaría “una Argentina absolutamente endeuda, con un futuro complicado” pese a lo cual “uno siempre tiene la certeza de que podemos cambiar las cosas”.

“Muchas veces nos hemos caído como sociedad y muchas veces nos hemos levantado. No es que chocamos con la misma piedra, es que cada tanto los mismos toman el poder y hacen con la Argentina lo que estos tipos hacen. Tenemos que llegar y volver a remarla”, planteó.

Fernández dijo a los jóvenes que Mujica “tiene una historia maravillosa de vida” y añadió que “lo mejor que tiene” es que “nunca claudicó en sus ideales”. “Debe ser modelo para todos nosotros de lo que debe ser un político”, dijo.

En mayo había sido Fernández el que había cruzado el río de la Plata para reunirse con Mujica en su chacra de Rincón del Cerro. “Vuelvo a encontrarme con un viejo amigo, un maestro y una gran fuente de inspiración para la misión que nos espera a los argentinos", había escrito en sus redes sociales en aquella oportunidad el candidato argentino.