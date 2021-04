Argentina alerta sobre límite en dragado del puerto de Montevideo

La diferencia entre 13 metros y 14 metros de profundidad en el acceso al Puerto de Montevideo se traduce en muchos millones de dólares. El gobierno anunció en 2018 que tenía la autorización para dragar el canal marítimo a 14 metros -en ese momento estaba en 12. Sin embargo, el pedido formal a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) -organismo binacional encargado de otorgar los permisos- fue para dragar a 13. Argentina autorizó y Uruguay agradeció que le permitieran “dragar a 14”. La delegación argentina no corrigió a Uruguay, y el entonces gobierno del Frente Amplio anunció en conferencia que tenía el permiso para llevar la profundidad del canal portuario a 14 metros.

Ahora, a dos años y nueve meses de aquellos episodios, la delegación argentina envió una carta formal corrigiendo el asunto, y dejándole en claro que el permiso que le habían formulado era de dragar a 13 metros, como han manifestado algunas autoridades del nuevo gobierno de forma pública.

El hecho generó un nuevo desentendimiento entre la actual administración comandada por Luis Lacalle Pou y el anterior gobierno que lideró el fallecido expresidente Tabaré Vázquez. Pues al tomar el mando, los jerarcas de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y del Ministerio de Transporte no tenían claro si el permiso para dragar era a 13 o 14 como se había anunciado.



Según la información a la que accedió El País, en consulta con varios jerarcas del pasado gobierno, la intención uruguaya fue, en un principio, llevar la profundidad del canal a 13 metros. Así lo manejaron las autoridades de la ANP desde 2015, comentaron dos fuentes de la pasada administración.



En tanto, señalaron que los 14 de profundidad eran parte de un “plan maestro portuario” para el año 2035.

Proceso de consultas.

El proyecto de obra entregado a la CARP fue por ese número: 13 metros. El proceso de consultas en ese ámbito binacional es complejo. La delegación argentina formuló 22 preguntas para ampliar la información, consultando tanto asuntos logísticos como medioambientales. Después de esto se concedió el permiso.

Pero en medio de todo esto, el Estado uruguayo firmó el contrato con la empresa finlandesa UPM para la construcción de su segunda planta de celulosa. Con fecha del 7 de noviembre de 2017, el texto dice: “Corresponderá a la ANP realizar a su costo todos los trabajos de dragado necesarios con respecto al canal de conexión entre el Río de la Plata y la dársena adyacente al área de Concesión del Puerto de Montevideo”.

Allí se detallan “13,0 metros de calado a nivel cero Wharton a partir de no más allá de 5 años desde el inicio de operaciones de la Planta de Celulosa y por el resto del período de la concesión, una vez que se reciba la autorización ya solicitada a la Comisión Administradora del Río de la Plata”.



Al establecerse “calado” -que es la profundidad que alcanza en el agua la parte sumergida de una embarcación- se necesita de un metro más de profundidad para que ese barco pueda navegar sin encallar.

El 30 de mayo de 2018 el representante de Uruguay en la CARP, Felipe Michelini, agradeció a Argentina. “Recibimos con grata satisfacción la comunicación”, inició su intervención según consta en las actas de la CARP, por “esta aceptación de la profundización del Canal del Acceso al Puerto de Montevideo a 14 metros”. De hecho, “14 metros” figura en letra negrita.



El 4 de junio de 2018, el entonces ministro de transporte Víctor Rossi, dio el anuncio en una conferencia: “La semana pasada fue aprobada por la CARP la autorización que se gestionaba desde hace mucho tiempo para profundizar el dragado de los canales de acceso al puerto hasta una profundidad de 14 metros”, dijo.

Ahora, a dos años y nueve meses, el vecino país salió a corregir. “A fin de evitar cualquier controversia, la República Argentina, a través de esta Delegación, solicita que por su intermediario se aclare ante las autoridades uruguayas que (…), respecto a que la profundidad del proyecto de Profundización y Extensión del Canal de Acceso al Puerto de Montevideo, aprobado el 29 de mayo de 2018 por la Argentina en el seno de la CARP, es de -13 metros y no de -14 metros”, dice la carta firmada por Diego Tettamanti, presidente de la delegación argentina de la CARP fechada el 25 de marzo.

Diferencia sustantiva para barcos de carga

La diferencia en metros puede no ser grande. Llevar el canal de acceso al Puerto de Montevideo de 12 a 13 metros implica un ingreso importante de barcos de gran porte, y más carga en tránsito.



Pero dragar un metro más también implica mayor costo. De hecho, algunos cálculos oficiales, entre dragado y posterior mantenimiento, hacen que la cuenta supere los US$ 50 millones.



Por ese motivo fue que en el plan inicial la Administración Nacional de Puertos (ANP) entendió que con 13 metros de profundidad se alcanzaba un nivel aceptable, para las inversiones proyectadas en ese momento y las que se visualizaba que podían llegar al país. Más dragado implicaba una inversión de la que no se tenía seguridad para obtener rentabilidad.



Pero los 13 metros de profundidad también se traduce en costos para las empresas. Para la empresa finlandesa UPM, que calculó su inversión de la segunda planta con una profundidad de 14 metros, implica que los barcos de gran porte que lleguen al puerto, no puedan salir cargados a su máxima capacidad. Si así lo hicieran, no lograrían navegar.



Esto implica una mayor cantidad de fletes para transportar la misma carga, lo que implica más dinero. Uruguay deberá solucionar esto lo antes posible.