Argentina advirtió en 2015 por actividades de Balcedo

Autoridades de Argentina ya habían advertido al gobierno en 2015 sobre las actividades presuntamente ilícitas del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo en Uruguay, información que no se compartió entre los organismos estatales que podían haber permitido un seguimiento más cercano del mismo.

Esta es la conclusión a la que arribaron legisladores de varios partidos luego de escuchar informes de diversos organismos estatales sobre distintos aspectos de las actividades de Balcedo en Uruguay.

La Secretaría Antilavado, por ejemplo, "tenía en su poder información que había sido solicitada a Argentina sobre manejos financieros que se estaban realizando por parte de Balcedo y la posible vinculación suya con manejos irregulares en Argentina", contó a El País el diputado nacionalista (sector Todos) Gustavo Penadés, quien junto con su colega Graciela Bianchi invitó a una serie de autoridades al Parlamento.

Ambos convocaron a la comisión de Hacienda de Diputados a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, a la plana mayor de la DGI y Aduanas, así como a los jerarcas de la Secretaría Antilavado de Activos y de Migraciones.

Según el diputado Penadés, "la falta de control y de coordinación entre los organismos estatales de Inteligencia quedó al descubierto por las actividades presuntamente ilícitas de Balcedo".

"No se actuó. Hay una pobre autocrítica y no se admiten irregularidades. Se dice como excusa que no hay personal suficiente y lo evidente es que ha habido una notoria ausencia de coordinación entre los organismos de Inteligencia estatal", dijo Penadés a El País. "No se ha sabido explicar cómo ingresó el dinero pero queda claro que debe haber sido por los vuelos o en auto por la frontera terrestre", indicó el diputado convocante.

La única investigación interna que hay en los organismos sobre estas irregularidades es en la Dirección Nacional de Aduanas, según explicaron sus autoridades en la comisión de Constitución y Códigos de Diputados.

Sin respuesta.

En la reunión los representantes de la Secretaría Antilavado explicaron que la legislación anterior a 2017 no permitía hacer determinadas investigaciones. Sin embargo el diputado colorado Conrado Rodríguez sostuvo que con la legislación que había entonces "igual podrían haber controlado la entrada de armamento, o los autos de alta gama, algo que Aduanas no hizo".

También preguntó si respecto de Balcedo existió algún tipo de reporte de operaciones sospechosas y desde el Banco Central sus representantes dijeron que no podían responder la pregunta porque era "información reservada".

La delegación de Migración informó a los diputados que Balcedo ingresó más de 380 veces al país desde la década 1990 y que nunca solicitó la residencia en Uruguay.

"¿A nadie le llamó la atención la cantidad de veces que venía a Uruguay ni la cantidad de inmuebles que compró o las obras de cercado de la chacra El Chaparral?", preguntó Ro-dríguez, del sector Espacio Abierto.