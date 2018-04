Pasan los días y no se sabe quién le pagó a Fernando Vilar por conducir la cadena nacional televisiva que se realizó en febrero. Presidencia de la República dice que no le pagó, pero el comunicador dice que recibió un pago. Lo dijo primero en declaraciones a Sábado Show y ayer en una carta enviada a los medios.

Esta mañana el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Alberto Scavarelli, habló en Informativo Carve sobre el tema.



Scavarelli explicó que si "hubiera un vínculo de persona física el vínculo queda registrado en Servicio Civil", no así si fuera una contratación de una empresa, que puede ser unipersonal, por ejemplo.

"Lo primero que dispuse es que todas las áreas gerenciales de Servicio Civil hicieran un informe por escrito por el nombre de Fernando Vilar", contó Scavarelli esta mañana.

Y dijo que "las áreas de Servicio Civil informaron que no existe ningún vínculo registrado con Vilar". "No hay un vínculo registral de naturaleza jurídica con Vilar" y "para nosotros lo que no está, no existe", concluyó.

El senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo ayer a El País que un eventual pago por parte de un particular "es una irregularidad porque la Presidencia de la República acepta que un privado pague un trabajo que va a realizar una persona en el marco de una relación pública (...) No es acorde a las reglas que regulan la contratación de las personas en relación con el Estado, es evidente. Es como que el Parlamento acepte que un privado le pagara a un funcionario", consideró.



Esta mañana, en diálogo con Informativo Carve, agregó que "estamos parados en un nivel de discrecionalidad inaceptable" y "lo que no puede pasar es que esto siga de largo sin aclararse".



“Esto me hace acordar al tema del título (en referencia a la polémica por el título que Raúl Sendic aseguró tener, pero que nunca apareció) que se podría haber solucionado en un día y se pateó para adelante. No vamos a aflojar porque esto es parte de lo que la gente tiene derecho a saber”, dijo Mieres.