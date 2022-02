Arbeleche salió en defensa de la LUC: es "lo básico" para un "manejo ordenado" de las cuentas públicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"La Ley de Urgente Consideración (LUC) es la normativa sobre la que nos basamos para tener este cuidado ordenado del dinero de todos los uruguayos", destacó esta mañana la ministra de Economía Azucena Arbeleche.

Horas después de presentar las proyecciones macroeconómicas de Uruguay, la secretaria de Estado insistió en diálogo con Informativo Carve (850 AM) en mantener la LUC, en un contexto de referéndum del 27 de marzo en el que se busca derogar 135 artículos.

"¿Cómo juega la LUC en todo esto que presentamos ayer? Para mí es básico. La LUC está detrás de todo este manejo ordenado que se hizo de las cuentas públicas, que permitió apoyar a los sectores", resaltó.



"No se pueden dar exoneraciones, beneficios tributarios, apoyar, incentivar, movilizar la inversión si no tenemos este respaldo para poder hacerlo". añadió en torno a la ley, que catalogó de una de las "leyes madres" del gobierno, que brinda en materia de política económica "todo un marco de responsabilidad en la plata de todos los uruguayos, que no estaba anteriormente".



Arbeleche dio un paso más, y remarcó: "Me siento con el equipo del Ministerio coautora, con el Dr. Ferrés, de todo lo que refiere a cuidar el dinero de los uruguayos, a la parte de la regla fiscal", uno de los aspectos incluidos en la LUC. Este punto le "asegura" al gobierno "poder mantener las políticas sociales", afirmó.

Consultada sobre qué pasaría si se derogan los 135 artículos de la LUC, respondió tras una breve pausa: "No quiero que se derogue. Para nosotros es el respaldo institucional que se sigue con este manejo responsable y prudente de las finanzas públicas, que es la plata de todos los uruguayos".



"No es solamente que lo digo, vayamos a los hechos: en los dos años que tuvimos este marco que nos da la Ley de Urgente Consideración en el cuidado de los dineros, se cumplió la regla fiscal, las estimaciones fiscales y se dio todo el apoyo para atravesar la pandemia, y no se aumentaron impuestos", agregó.



En ese punto, lanzó una crítica a los gobiernos anteriores. "¿Cuál era la lógica anterior en las administraciones del Frente Amplio? Todo aumento de gasto se financiaba con aumento de impuestos", dijo la secretaria de Estado, quien insistió que "a pesar de esos gastos extraordinarios" producto de la pandemia, "no se aumentaron impuestos".



Arbeleche también respondió a los cuestionamientos que hizo en las últimas horas el exministro de Economía y actual senador frenteamplista Mario Bergara. Sostuvo ayer que el crecimiento de la economía “es a pura exportación de rubros con precios internacionales exorbitantes y demanda china enorme, aspectos ajenos a las políticas del gobierno”.

"¿Cuáles son los motores de este crecimiento? Bienvenido que sean las exportaciones, inversión, como lo fue. Lo que acá importa es que se crearon 48.500 puestos de trabajo", dijo, y luego lanzó: "Efectivamente era al senador Bergara que decía que no le daba por ningún lado esta creación de puestos de trabajo".



Al ser consultada sobre las críticas desde la oposición de que se obtuvo más recaudación por el ajuste de la franja de IRPF por salario y por la eliminación de exoneración de IVA, Arbeleche retrucó: "No se aumentó la recaudación, ni impuestos. La variación de la BPC es absolutamente neutral a la recaudación, a la tributación, con lo cual no es cierto decir que se aumentaron impuestos". Dijo que "la recaudación algo cae" si se observa en términos del PIB entre 2021 y 2020.



Por otro lado, la ministra de Economía señaló que "hubo pérdida de poder de compra que fue aceptado, acordado por todos los actores participantes en lo que son las rondas salariales", dijo en referencia al período puente.



"Todo el mundo estuvo a la altura de las circunstancias", dijo, e incluyó al Pit-Cnt en esa lectura. "Los trabajadores, empresarios y el gobierno todos dijimos que ahí el foco tenía que ser el empleo", sostuvo.



"Todos queremos que cada persona que trabaje gane más, pero es más importante que trabajen más personas a que los que están trabajando reciban un mayor sueldo. Nadie puede quedarse atrás. Todo el mundo tiene que tener la posibilidad de tener un trabajo", enfatizó Arbeleche sobre el "foco de los tres actores involucrados".