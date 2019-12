Arbeleche molesta con Astori por la falta de datos sobre las empresas públicas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La discusión por quién debe asumir el ajuste de las tarifas públicas volvió a meterse de lleno en la transición de gobierno.

Esta vez las diferencias entre el equipo entrante y el saliente están marcadas por la información que la futura ministra Azucena Arbeleche solicitó al gobierno para justificar la decisión de no subir las tarifas. Es que mientras en el equipo de Arbeleche consideran que el ministro Danilo Astori no entregó información sobre los flujos de caja de las empresas públicas que sirven para justificar la decisión de no subir las tarifas, en el oficialismo advierten que esos datos no habían sido solicitados formalmente.

La administración entrante pretende conocer las proyecciones de flujos de caja (ingresos y egresos) de cada una de las empresas públicas. Ayer, luego de una reunión de ambos equipos económicos, fuentes políticas del nuevo gobierno aseguraron a El País que Astori solo entregó los datos de enero y febrero de 2020, en el entendido que tras esos meses culmina su mandato.

Sin embargo, fuentes del oficialismo informaron a El País que esa información no había sido solicitada previamente, y que para realizar esa proyección, primero es necesario conocer al menos tres aspectos básicos: el “vertido de recursos” a Rentas Generales, “el programa de costos y de reducción de los mismos” y por último, la política tarifaria. La fuente informó que recién ahora “nos pidieron la caja” y que la información que se entregó fue la requerida: “endeudamiento y proyección hasta febrero” y “lo mismo en stock de combustible”, añadió.

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, recibió ayer en el MEF a quien será su sucesora, la economista Azucena Arbeleche. Foto: Marcelo Bonjour

De esta manera continúa un debate que tiene de fondo dos ideas contrapuestas: el gobierno saliente cree que no debe tomar la decisión porque dejará el poder el 1 ° de marzo, y el entrante entiende que debe mantenerse la política de ajustar las tarifas cada enero. Arbeleche dijo tras una reunión de casi una hora con el ministro Astori en la sede ministerial que “aclaramos que esa información no era suficiente, en particular nos preocupa la situación de caja con la que terminan las empresas públicas”.



La información les fue entregada esta semana pero recién ayer ambos equipos se pudieron ver las caras y debatir sobre el tema. “Estamos solicitando información de las empresas públicas para entender cuál es el motivo por el cual se resuelve no ajustar las tarifas públicas de acuerdo a sus costos”, dijo la economista. Añadió que el Poder Ejecutivo “tomó nota” del pedido y que espera tener la información requerida “en las próximas semanas”.

Actitudes que molestan.

“No fue una de las mejores reuniones”, dijo a El País el designado subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza mientras Arbeleche ofrecía una rueda de prensa.



De acuerdo a lo que constató El País, el encuentro fue rápido dado que en la mayoría de las secretarías de Estado, este tipo de instancias duraron más de una hora y media en promedio. En el Ministerio del Interior la reunión también fue de similares características.



Al ser consultada acerca de si la falta de los datos sobre los flujos de caja de las empresas públicas la había molestado, Arbeleche respondió: “Me preocupan algunas actitudes de parte del gobierno y me preocupa que los números siguen estando de forma negativa, en particular el tema fiscal”.

Del encuentro de ayer participaron el subsecretario Pablo Ferreri, la directora de Secretaría, María Titina Batista, el de Presupuesto, Michael Borchardt, el coordinador del programa de Inclusión Financiera, Martín Vallcorba, los directores de la OPP Álvaro García y Santiago Soto y Alberto Graña, presidente del Banco Central del Uruguay (BCU) por el lado del actual gobierno.



El equipo de las autoridades entrantes lo conformó, entre otros, Isaac Alfie (quien dirigirá la OPP), Diego Labat (futuro presidente del BCU), Fernando Blanco, y Marcela Bensión.

"No es cogobierno".

El vocero de la reunión por parte del gobierno fue el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García quien al ser consultado sobre las críticas del entrante gobierno por el actual déficit, señaló que “estamos en un momento de transición y la transición no es cogobierno”. Anunció que la información requerida “será dada”.

Equipos económicos también iniciaron transición en el BCU En el Banco Central del Uruguay (BCU) también empezó a correr la transición. Según informaron fuentes políticas a El País, este miércoles tuvo lugar la primera reunión entre las actuales y las futuras autoridades de gobierno. Del encuentro participó la futura ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, junto a quien será su subsecretario, Alejandro Irastorza y el futuro director de la OPP, Isaac Alfie. También estuvo Diego Labat quien será el titular del Banco Central del Uruguay (BCU) y la asesora económica Marcela Bensión.



Fuentes políticas indicaron a El País que se trató de una reunión muy cordial, sin ningún tipo de problema. Y que se definió que el gobierno electo solicitará formalmente la información en concreto que necesita para iniciar la transición. Labat fue en este período de gobierno uno de los directores de Ancap, y ha sido destacado en su labor incluso por dirigentes del oficialismo.