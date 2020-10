Arbeleche defendió Presupuesto y FA criticó que se trata de una "expresión de deseo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, compareció este lunes en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, cámara que comenzó a analizar hoy el Presupuesto 2020 - 2024. El proyecto, que ya fue aprobado en Diputados el 16 de octubre, generó varias críticas desde la oposición, que acusa al Poder Ejecutivo de llevar adelante un "ajuste" en medio de la pandemia, entre otras consideraciones.

Tras exponer en la comisión, la ministra destacó en rueda de prensa que este presupuesto está "focalizado en obtener mayor crecimiento económico y en aumentar el empleo, que ya venía con una situación complicada pre COVID-19".

En esta instancia, en la que hicieron la presentación general del proyecto de ley del Presupuesto, Arbeleche dijo que "en este momento estamos viendo algunas señales de recuperación, tenues, y tenemos que seguir apoyando para transitar a través de esta pandemia, y luego sí tener un crecimiento más sostenido para el resto del período".

Arbeleche destacó que este es un presupuesto "sin aumento de impuestos, tal como fue el compromiso durante la campaña electoral, a pesar de que la situación fiscal inicial era y es compleja".

Otro de los puntos que remarcó la ministra es que este presupuesto no tiene más la "lógica de aumentar los recursos en cada una de las unidades ejecutoras, que llamamos del Presupuesto, sino que el hincapié está en reasignar los recursos y que ese dinero llegue a resultados concretos para las personas". En ese sentido, graficó: "Que llegue al alumno, al paciente, para quien lo necesite, y no tanto que se quede en entidades que gastan más pero que no tienen mejores resultados". Por ello, considera que es un "Presupuesto basado en la gente".

Consultada sobre si va a haber un recorte de $ 15.000 millones, la ministra respondió: "Nosotros fuimos bien claros en primer lugar que en 2020 hemos respondido a la pandemia con todos los recursos que sean necesarios, y es algo dinámico".

En tanto, señaló que "a partir de 2021 hay una mejora fiscal que está basada en ahorros que realiza el gobierno". En ese sentido, consideró que "hasta ahora el ajuste lo ha tenido que hacer la gente. Ha sido el sector privado el que ha tenido que responder al agujero fiscal. Ahora lo que corresponde a nuestro juicio, y así lo hemos diseñado en el Presupuesto, es que sea el Estado el que genere ahorros y que sea más eficiente con los recursos que tenemos".

Arbeleche subrayó que "el gran objetivo del Presupuesto es crecer. Entonces todas las medidas del Presupuesto lo que están buscando es que haya un mayor crecimiento que redunde en un aumento de empleo", que reiteró es su "principal desafío".

Consultada sobre si hay alguna acción concreta que esté planificando el gobierno para el sector turístico, duramente golpeado producto de las fronteras cerradas desde marzo, respondió que el viernes mantuvo una "larga" reunión con autoridades "donde se pusieron sobre la mesa algunas medidas que desde el equipo económico estamos pensando", y aseguró que en "los próximos días" se van a dar a conocer.

Críticas y elogios

Varios senadores defendieron lo planteado por el equipo que encabeza Arbeleche, así como desde la oposición criticaron lo establecido y reclamaron más recursos.

El exministro de Economía y actual senador frenteamplista Mario Bergara destacó en rueda de prensa que este presupuesto "tiene serios problemas". En primer término por las "diferencias de visión, filosóficas, de lo que tiene que estar haciendo el Uruguay hoy", por lo cual entiende que "no se puede hacer un ajuste fiscal en el medio de una crisis".

Por otro lado, el economista se detuvo en los aspectos técnicos de la propuesta del gobierno, y destacó: "Vimos una formulación con un escenario macroeconómico propuesto por el gobierno totalmente inconsistente, porque es más bien una expresión de deseo el pensar que en el marco en el que estamos vamos a salir rápidamente de esta circunstancia, con el consumo creciendo, aunque los salarios y las jubilaciones bajen, con las exportaciones creciendo en el marco de una incertidumbre brutal en los mercados internacionales".

Mario Bergara en el Parlamento. Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País

Otra de las "inconsistencias" en las que se detuvo Bergara es que "si se votaran los montos que están en el proyecto no se cumplirían las propias metas fiscales del gobierno, con lo cual pronosticamos que el ajuste va a ser aún mayor, que el gobierno al cual se le da la tijera para seguir recortando, va a seguir recortando porque no es consistente lo que formula".

Además, consideró que Uruguay va "en la dirección contraria" del mundo. "En el medio de una crisis donde todos los países del mundo lo que están haciendo es volcando recursos para sostener una situación y tratar de que la reactivación económica venga cuanto antes, Uruguay va en la dirección contraria, hace un ajuste fiscal en el medio de esta situación crítica".

Gustavo Penadés. Foto: Marcelo Bonjour - Archivo El País

En diálogo con Radio Montecarlo, el senador blanco Gustavo Penadés apuntó a la gestión durante la administración frenteamplista y llamó a que no se haga "demagogia" desde la oposición. "Todo el que quiera un gasto tiene que decir cómo se gasta. Se acabó la época en la que había como para tirar manteca al techo. Hay muchísima gente sin empleo, con sus comercios con problemas, para que aquí se venga a hacer demagogia. Todo el que quiera decir en lo que quiere gastar, que es muy respetable, tiene que decir cómo lo financia. Hay una premisa central, inédita, y creo que tenemos que valorar, el gobierno del presidente Lacalle Pou decidió que no se iban a aumentar impuestos en esta oportunidad, y esto condicionó mucho en esta oportunidad el financiamiento del presupuesto", aseguró el senador.

En tanto, el senador frenteamplista Charles Carrera apuntó contra el gobierno al considerar que este presupuesto es "de espaldas a la gente, a las necesidades del pueblo". En este momento de "tanta incertidumbre" que vive Uruguay y el mundo "la propuesta de presupuesto de recorte de $ 15.000 millones para el 2021 va a perjudicar en materia de salud, educación, viviendas".

Charles Carrera. Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País

Por otro lado, lamentó la "falta de empatía de las autoridades del Ministerio de Economía" bajo el entendido de que "destacan como una de las señales de la economía uruguaya la venta de vehículos 0 kilómetro, que eso está demostrando el despliegue de la economía uruguaya, y eso es un error, y es una falta de sensibilidad. Tenemos 100.000 nuevos pobres. Tenemos nuevos desempleados, y realmente la economía no se está recuperando y hay un recorte, una visión mala hacia el Estado, como que sea el que tiene que ver con todos los males del Uruguay, y no es así".

Además, considera que hay "falta de transparencia", uno de las críticas que también hizo la bancada opositora de Diputados. "El Parlamento habilita gastos, pero en este caso hay dos artículos, el 7 y 6, que señalan que si no se cumplen las metas fiscales el Poder Ejecutivo puede realizar recortes mayores", señaló y luego estimó que esto "va a generar una mayor recesión para toda la economía uruguaya".

Carmen Asiaín. Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País

No obstante, la senadora blanca Carmen Asiaín destacó en dialogo con Radio Montecarlo que este presupuesto cubría "sobre todo" las políticas sociales y también lamentó el "déficit heredado". En ese sentido, manifestó: "De qué sirve seguirse endeudando para en breve no tener más con qué pagar (...) uno lo puede comparar con una casa, si uno viene con una deuda descomunal lo más sensato es fijarse un presupuesto que de para las necesidades básicas, apele a la buena administración, la eficiencia en el uso de los dineros, porque seguirse endeudando sin medir y sin un control eficiente de cuestiones a veces superfluas, a lo que va a llevar es a que en breve no voy a poder atender lo esencial".

También apuntó a que "contrariamente a lo que se dice desde el Frente Amplio en su discurso", las políticas sociales "dependen de un presupuesto que sea eficiente, con una buena gestión, una estabilidad y a la reducción de la deuda, que parte es heredada", aseguró.