FA critica aprobación del proyecto Arazatí y recurrirá al TCA para anular la decisión

El Frente Amplio criticó este miércoles la aprobación del proyecto Arazatí, que implica una inversión de al menos US$ 200.000 para la potabilización del agua. Además, el director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, dijo que va a recurrir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) para lograr la nulidad del acto en el ente.

En un documento, la agrupación política apuntó a que la aprobación sucedió “con menos de 24 horas para su estudio (y) sin informes de técnicos de OSE”. “Se harán menos obras, con gestión privada U$S 300 millones más cara que la pública”, aseguró.



“Con esta planta recortada Aguas Corrientes tendrá que seguir aportando más del 80% de la producción de agua potable del área metropolitana”, criticó la fuerza política.

También apuntó que Arazatí “no asegura el abastecimiento de agua potable del área metropolitana”. “(La) inversión (es) de U$S 210 millones, que le costará a OSE U$S 743 millones al final de los 20 años con el pago de una cuota anual de US$ 39.8 millones. El privado será el propietario de la planta e infraestructura, tendrá a cargo la construcción, mantenimiento y el financiamiento del proyecto, pagando OSE por la disponibilidad de la infraestructura para realizar la operación de la planta potabilizadora de Arazatí”, definió la agrupación.



“Con el diseño actual Arazatí permanecerá parada sin producir una gota de agua potable en el verano, de reiterarse la salinidad registrada este año. No se resuelve el problema de la salinidad del Río de la Plata lo que reducirá significativamente la producción de agua potable de Arazatí de ocurrir eventos como los registrados en 2022, particularmente en verano cuando se la necesita”, apuntó.



Además, el Frente Amplio afirmó que “la nueva planta soluciona menos de 10 años de abastecimiento de agua potable. La reducción de la capacidad de producción a 160.000 m3/d implica que la construcción de la Represa de Casupá, ya recomendada por el estudio de factibilidad para el 2036 con la capacidad anterior, será necesaria”.