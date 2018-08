Apuran a Vázquez por decreto de etiquetas a alimentos

El decreto que establece el etiquetado de los alimentos que identifica aquellos que tienen altos valores en grasas, grasas saturadas, sodio y azúcares, sigue durmiendo en el despacho del presidente Tabaré Vázquez a la espera de su firma. La presión de la industria alimenticia, que se opone al decreto porque considera que afectaría las ventas, habilitó ayer el debate en Uruguay.

Legisladores de toda América que se reúnen en Montevideo en el "IV Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas" intercambiaron sus posiciones sobre un tema que en Chile, luego de ser aprobado generó polémica. Es que las empresas tuvieron que reformular los ingredientes de los alimentos para no ser etiquetados, medida que llegó a alterar incluso el gusto de los mismos.

El senador del país andino, Guido Girardi, impulsor de la ley, dijo a El País que "hay alimentos que no son alimentos, son basura". Tras varias idas y vueltas, los chilenos aprobaron la ley que se implementa de forma gradual, ahora con la aceptación de la industria que al igual que en Uruguay prefiere un sistema de semáforos y no de sellos octogonales que informen sobre los valores nutricionales. Girardi dijo a El País que "hay un lobby feroz para que no haya etiquetado ni rotula- do claro". El legislador señaló que "sería muy valioso" que Vázquez "llegue" con el decreto de etiquetado y de cajillas de cigarrillos planas —únicas— a la tercera reunión de Naciones Unidas sobre Enfermedades No trasmisibles (ENT), que se realizará en setiembre la ciudad de Nueva York.