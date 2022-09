Apuestas por internet: el Partido Nacional apura ley pese a dudas de Cabildo Abierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El proyecto de ley que busca habilitar a los casinos a hacer uso de las apuestas por internet es otro de los tantos temas que genera debate dentro del oficialismo, y que estará en agenda en los próximos días.

Es una iniciativa que ya fue votada en la Cámara de Senadores y que desde un principio ha sido un asunto definido como prioritario tanto por el gobierno como por el Partido Nacional, y así ha sido tratado hasta ahora en su tránsito parlamentario.



Sin embargo, al llegar a Diputados -en cuya comisión de Hacienda se discute actualmente- se enfrentó con varios reparos de Cabildo Abierto, algunos de los cuales ya habían sido manifestados hace varios meses.

De manera que mientras los blancos pretenden que la iniciativa sea ley en cuestión de “semanas”, como dijo a El País el legislador nacionalista Sebastián Andújar, los cabildantes esperan que se incluyan una serie de cambios a los ya introducidos en la cámara alta.



El diputado Sebastián Cal aseguró que, por ejemplo, para que su partido analice la aprobación tiene que incluirse “mecanismos de control” que podrían articularse o tomar forma en el paraguas de un organismo “similar a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones”. Y en ese sentido, una de sus mayores preocupaciones es el desarrollo de la ludopatía. “Yo entiendo que es algo importante, porque evitaríamos varias dificultades que hay en algunos países que tienen un problema muy grande con la ludopatía”, dijo el cabildante.



Hay, no obstante, otros temas que generan inquietud en más de un diputado de la coalición respecto a este mismo articulado, como por ejemplo si las apuestas deportivas que también tienen lugar por internet deberían o no atenderse en este proyecto. “Hay que ver cuál es el rol que seguirían ocupando, que hoy existen bajo un monopolio privado, y si ahora los casinos podrían introducirse o no en este mundo”, aseguro Andújar.

Como sea, el debate continuará hoy en la comisión de Hacienda, cuyos legisladores recibirán a la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.



En la sesión del miércoles pasado, los diputados escucharon la exposición del director general de Casinos, Gustavo Anselmi, que respondió algunas dudas. Sobre una de ellas, referida a la ludopatía, el jerarca afirmó que ese es un problema al cual los casinos buscan escapar, y que si bien es “un tema que siempre preocupa y ocupa no puede ser una barrera para instrumentar una herramienta como es la modalidad online, fundamental para el desarrollo de los casinos”.