53% aprueba gestión de Lacalle Pou y comenzó el fin de la "luna miel", según Equipos

La empresa Equipos Consultores publicó su estudio de opinión pública correspondiente a la aprobación de la gestión del presidente correspondiente al mes de enero de 2021.



Según este trabajo, al terminar el mes de enero "la mayoría de los uruguayos continúan viendo con buenos ojos el trabajo del presidente Luis Lacalle Pou: 53% aprueban y 26% desaprueban la forma en que el presidente se está desempeñando", dice el informe.



El resto tiene opiniones intermedias (18%) o no opinan (2%). El saldo neto (diferencia de aprobación y desaprobación) es de +27 puntos.

Equipos Consultores explica que si bien el balance sobre la gestión del presidente continúa siendo positivo, los datos de fines de enero confirman -y acentúan- la caída registrada en las encuestas de la empresa en la medición anterior.



"Comparado con la última encuesta previa, la aprobación se redujo 3 puntos (de 56% a 53%), y la desaprobación aumentó otros 3 puntos (de 23% a 26%)", explica Equipos. "Si bien las variaciones del mes pueden considerarse pequeñas estadísticamente hablando, mirado en el mediano plazo, se aprecia más claramente la caída: la actual es la medición más baja del actual período de gobierno. Este descenso puede ser producto, como se analizó en informes anteriores, del inicio del proceso de finalización del período de 'luna de miel'", concluye.

ENCUESTA DE EQUIPOS

Ficha técnica

El informe fue elaborado sobre de una encuesta multi-modo, que combina una encuesta a telefonía celular, y otra encuesta auto-administrada on-line.



Ambas encuestas se realizaron entre el 27 y el 31 de enero de 2021.



El universo de estudio fue, en ambos casos, las personas de 18 años y más, residentes en todo el territorio nacional.



Las personas encuestas a través de telefonía celular fueron seleccionadas en base a una muestra probabilística. Las personas encuestadas on-line fueron alcanzadas a través de publicidad en redes sociales, y entrevistados a través de una encuesta auto-gestionada.



El tamaño muestral de la encuesta telefónica fue de 400 entrevistas, y el de la encuesta on-line de 1300. La encuesta a telefonía celular tiene un margen de error máximo de 4.9%, dentro de un intervalo de confianza del 95%. Para la encuesta on-line, basada en métodos no probabilísticos, no puede estimarse un margen de error estadístico.



Para la estimación de los resultados finales se consideró el promedio ponderado de ambas mediciones.



Los resultados están ponderados según voto anterior, región, nivel educativo, edad, sexo y condición de ocupación de los encuestados.



Pregunta:



¿Ud. aprueba o desaprueba la forma en que Luis Lacalle Pou se está desempeñando como presidente? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)



Aprueba

Ni aprueba ni depsaprueba

Desaprueba

No sabe/ No contesta