Aprobación y simpatía a Vázquez tocó mínimo desde comienzo de su gestión

El presidente Tabaré Vázquez tiene un 50% de desaprobación y un 27% de aprobación en su gestión, según la última encuesta realizada por la consultora Cifra, recogida por Telemundo.



Al igual que en anteriores ocasiones, los votantes frenteamplistas son los que muestran mayor apoyo al mandatario con un 46%, mientras que los blancos y los colorados son los que más lo desaprueban con un 83% y 78% respectivamente.



Por otro lado, casi la mitad de la población expresó antipatía por Vázquez (41%) mientras que un 38% indicó que siente simpatía por el actual presidente.



Los votantes de los partidos tradicionales fueron los que expresaron mayor antipatía por el jefe de Estado (57% Partido Nacional y 67% Partido Colorado). Esta cifra se ubicó en 49% para los votantes de los nuevos partidos.



Los frenteamplistas por su parte simpatizan un 63% con Vázquez.



Ambas cifras, tanto el nivel de aprobación como el de simpatía, se posicionaron en el mínimo desde julio de 2015. La aprobación de la gestión del mandatario cayó del 36 % al 27 % desde el último registro en 2017 y la simpatía bajó de 51% a 38% desde octubre del mismo año.

Por otra parte, la encuestadora Equipos también publicó datos referentes a la evaluación de la aprobación y desaprobación del presidente, que fue recogida por Subrayado.



En este relevamiento, mientras un 47,75% la desaprueba, un 25,40% dijo aprobarla. Los que no aprueban ni desaprueban el desempeño de Vázquez significaron un 25,70%.



En abril de 2015 un 50% aprobaba la gestión mientras que en febrero de este año la cifra descendió a 25%. Lo contrario ocurrió con la desaprobación, que hace tres años se posicionaba en 15% y ahora aumentó a 48%.



El porcentaje de los que ni la aprobaban ni la desaprobaban desde abril de 2015 (30%) a febrerero de 2018 (26%) no tuvo grandes cambios, al igual que los que no supieron que contestar (5% y 1% respectivamente).