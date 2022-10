Cabildo propone que proyectos que abarquen más de un período de gobierno sean aprobados por el Senado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los senadores de Cabildo Abierto presentaron un proyecto de ley que establece que todo contrato del Estado “cuya ejecución se difiera por más de un período de gobierno” debe ser aprobado por el Senado, como anunció este lunes en conferencia de prensa el líder del partido, Guido Manini Ríos.

El segundo de los seis artículos del proyecto determina que, una vez presentada la solicitud respecto al contrato planteado, el Senado tendrá un plazo de 60 días para expedirse, y en caso contrario se le considerará tácitamente aprobado.



"El último artículo, el sexto, incluye en esto a las concesiones de zonas francas", señaló Manini.

Por otra parte, el cuarto artículo del proyecto establece que "el pronunciamiento negativo del cuerpo puede fundarse en razones constitucionales, legales o de oportunidad y conveniencia”, indicó el senador.



“Recaído el pronunciamiento negativo -dice el artículo cinco- no podrá reiterarse la solicitud del mismo contrato durante el período de gobierno en curso”, añadió.



Manini aseguró que el espíritu del proyecto "es que todo aquello que vaya a comprometer a futuras administraciones no surja solamente de quienes están ejerciendo la administración en un determinado momento".



“Hemos visto casos recientes, como por ejemplo concesiones a UPM, a Katoen Natie, concesiones en los aeropuertos, que trascienden varias administraciones, que va a afectar en el futuro a gobiernos de distintos signos políticos”, expresó.



También destacó que “se busca no afectar el normal funcionamiento del gobierno, poniéndole un plazo perentorio", respecto a los 60 días como límite que tendría el Senado para expedirse.