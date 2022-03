Aprobación del gobierno se mantiene en un 51%, según Opción Consultores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los uruguayos “mantienen mayoritariamente un juicio favorable” sobre la gestión del gobierno, con un 51% que la califica como “muy buena” o “buena”, según la última encuesta de Opción Consultores, presentada este martes en Telenoche (Canal 4). Por otra parte, un 24% de los uruguayos considera la gestión como “ni buena ni mala” y otro 23% que la cataloga como “mala o muy mala”.

“Los registros de aprobación sitúan al gobierno de Lacalle Pou como uno de los mejor evaluados a los dos años de gestión entre las administraciones uruguayas posteriores a la recuperación democrática”, sostiene el informe.



De todas formas, dice que "los actuales niveles de aprobación son inferiores a los que el gobierno registró en los primeros meses de su mandato".



"Esto significa que el ciclo de aprobación del actual gobierno sigue por el momento la lógica de gobiernos anteriores, con un pico registrado al principio y un deterioro posterior de la aprobación, con la peculiaridad de que la pérdida de capital político de este gobierno ha sido leve (en comparación a gestiones como la de Jorge Batlle o la segunda gestión Vázquez)”, añade.

Por otra parte, el informe de Opción Consultores muestra que las tres principales áreas de gestión "registran saldos positivos pero con claras diferencias en los niveles de apoyo a la gestión de la pandemia, la seguridad y la economía".



Con respecto al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), Opción señala que "los actuales niveles de aprobación constituyen un factor más favorable al mantenimiento de la ley que

a su derogación, en la medida que la imagen general del gobierno tendrá impacto en las decisiones electorales de la ciudadanía".



Sin embargo, el informe llama a la cautela con respecto al pronóstico, dado que "segmentos relevantes que aprueban la labor del gobierno no están claramente volcados en favor del mantenimiento de la LUC, existiendo entre ellos un importante porcentaje de indecisos", y "el principal activo del oficialismo en cuanto a su imagen de gestión (la pandemia) no está asociado a la LUC", por lo cual esa dimensión puede no constituir un elemento central en la campaña por el referéndum.