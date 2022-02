“No nos apresuramos a hacer un juicio”, dijo Heber sobre presunto abuso policial en San Carlos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Estamos viendo las filmaciones, no nos apresuramos a hacer un juicio”, dijo este martes en rueda de prensa Luis Alberto Heber, ministro del Interior, consultado sobre el presunto abuso policial en San Carlos ocurrido en la madrugada de este domingo.

“Si hay una actitud de abuso policial, como siempre ha sido, se castigará, se hará el sumario correspondiente y si hay una actuación fuera de la ley del procedimiento policial estará fuera de nuestras filas”, manifestó el jerarca.



Consultado sobre si el video le hace indicar a Haber que hubo un abuso, el ministro contestó: "No, no me hace indicar porque es muy poco lo que veo".

“Me parece importante esperar a la investigación seria de Fiscalía y no cobrar al grito por medio de las redes, me parece que es lo lógico que tienen que hacer tanto el Poder Judicial como el Ministerio del Interior”, afirmó.



“La ley del procedimiento policial establece claramente cómo tiene que actuar (la Policía), (con) un no uso de munición letal", por lo que el efectivo que se vio en el video sacando un arma "tiene que explicar y defenderse y justificarse por qué sacó la escopeta en ese momento”, explicó.

“Nosotros queremos una Policía consciente que sepa actuar en estos momentos”, manifestó el ministro y destacó que no justifican “de ninguna manera la situación”.



También sostuvo que el Ministerio del Interior está llevando adelante una investigación interina de urgencia sobre lo sucedido; aunque la misma no es determinante, se aporta como insumo a la Fiscalía.



Jorge Vaz, fiscal de 2° Turno de la ciudad de San Carlos, tomó declaraciones sobre el caso este martes. Según informaron desde Fiscalía, es probable que Vaz tome una decisión antes del fin de semana.