Apoyo al "pueblo brasileño" y alerta por el "avance de la derecha" en acto del FA

El Frente Amplio celebra hoy el 47° aniversario de su primer acto público en la plaza Líber Seregni.



El diputado y presidente de la departamental de Montevideo, Carlos Varela, envió un mensaje de "solidaridad con el pueblo brasileño" en el marco del fallo del Tribunal Supremo Federal contra el expresidente Lula da Silva y la orden de prisión librada hoy por el juez Sergio Moro.



Varela alertó que "la derecha viene por todo. Viene por el bienestar que hemos creado", para luego agregar que "hoy el Uruguay es más justo e igualitario que cuando gobernaban blancos y colorados".

Luego de Varela, tomó el micrófono Tamara Andrade, la nueva vicepresidenta del Frente Amplio. "La tarea más revolucionaria es ganar las elecciones el año que viene y eso empieza hoy militando", dijo.



"Necesitamos seguir profundizando las transformaciones y luchar por la democracia", agregó.



El tercero en hablar fue el presidente del partido de gobierno, Javier Miranda, quien destacó que "hemos llevado adelante una agenda de derechos como nunca".



También destacó que "hemos llevado adelante avances sustanciales en igualdad de género", pero de todas formas reconoció que "falta mucho y siguen estando las desigualdades".



Miranda criticó a la oposición por no hablar de la salud de la gente y por sí dedicarse "a desprestigiar a ASSE".



Y agregó que "en los reclamos por la inseguridad hay manijas reaccionarias de operadores políticos que alientan el fantasma del miedo".



"No vamos a permitir que la violencia se instale como forma de hacer política y no acuso a los partidos de oposición, pero advierto por desbordes que algunos nostálgicos podrían promover", puntualizó Miranda.



El presidente del FA destacó que "hay problemas heredados, muchos, y también errores propios" y explicó que el camino es "ser humildes y corregir desviaciones".

Financiación de partidos.

Miranda hizo un llamado a todos los partidos políticos para "apoyar el proyecto de financiación de partidos como señal de financiación como señal de transparencia y ética".



"La situación es compleja en lo nacional. Necesitamos a los frenteamplistas preocupados y hablando con la gente", afirmó y agregó que "no tenemos a los grandes medios de comunicación. Necesitamos a nuestros militantes de a pie".