Sin el apoyo de Lacalle Pou, Larrañaga igual se las arregla

Paysandú es el bastión político de Jorge Larrañaga, el líder de Alianza Nacional, embarcado hoy en la recolección de firmas para someter a plebiscito una serie de propuestas en materia de seguridad pública que pretende que se incorporen a la Constitución.

En Paysandú, pese a haber perdido el apoyo de varios referentes nacionalistas, Larrañaga aún mantiene fuerzas. Hoy el diputado aliancista Nicolás Olivera le presentará 10.000 firmas en apoyo a la campaña del senador y de su movimiento.

Hace tres meses Larrañaga arrancó solo en su campaña y luego se le fueron sumando dirigentes de otros sectores del partido, inclusive del sector Todos, de Luis Lacalle Pou, quien no está de acuerdo con la iniciativa del sanducero básicamente porque sostiene que se necesitan medidas más rápidas y una reforma constitucional no estaría pronta sino hasta dentro de dos años.

Sin el respaldo de Lacalle Pou, Larrañaga consiguió que algunas figuras de primer nivel en Todos firmaran, aclarando que hacerlo no significa un pronunciamiento a favor de las propuestas sino simplemente habilitar a que la población sea quien decida. Así, consiguió la adhesión del intendente de Florida Carlos Enciso, quien está resuelto a marcar perfil dentro del lacallismo con una agrupación que incluso pretende competir en Montevideo. Y también estampó la firma el senador lacallista José Carlos Cardoso. Hasta ahí.

Luego de ser anunciado el apoyo del legislador a la campaña en las redes, Lacalle Pou bajó línea y no permitió que el diputado por Maldonado Nelson Rodríguez firmara y nin-gún otro dirigente de peso lo hará.

Otros blancos notorios que han apoyado la campaña no vienen del lacallismo, como Lourdes Rapalín, Marcelo Maute Saravia y Madelón Irazábal, de Durazno. Todos están apoyando la precandidatura presidencial de la senadora Verónica Alonso.

Hay dirigentes que apoyan y se encuentran en el grupo Mejor País, conocido como "de los intendentes" nacionalistas, como Dardo Sánchez, Juan José Bruno y el diputado Edmundo Roselli. Los ediles de Soriano que responden al líder de Todos en ese departamento acompañan la recolección de firmas. El edil Marco Morosini dijo a El País que la propuesta de Larrañaga "ayuda".

También se han pronunciado firmando los precandidatos del Partido Nacional Juan Andrés Ramírez Saravia y Carlos Iafigliola, así como los históricos dirigentes Alberto Zumarán, Alberto Volonté, Gonzalo Aguirre y Silvia Ferreira Sienra, hija del caudillo blanco Wilson Ferreira Aldunate.

Del mismo modo han apoyado firmando dos de los últimos ministros del Interior: Juan Andrés Ramírez y Guillermo Stirling. Y lo hizo también el encargado de las estadísticas de seguridad del Partido Colorado Guillermo Maciel, de la Fundación Propuestas (Fundapro).

"No firmo".

Semanas atrás, Lacalle Pou visitó Artigas y Dolores y antes de ingresar a la agropecuaria en la segunda ciudad, declaró que no firmará la propuesta de Larrañaga. "Todos los que hagan algo para tratar de cambiar y sacudir la modorra del gobierno está bien. El tema puntual es que si hoy se está incendiando una casa no podemos llamar a los bomberos para dentro de dos años", sostuvo.

Luego agregó que para el año 2019 su idea es otra: "La reforma nuestra para dentro de dos años es reformar el gobierno, cambiarlo, y ahí recuperar el mando político de las fuerzas policiales y decirle claramente a la delincuencia que se les terminó el recreo", dijo, y agregó: "Yo no voy a firmar".

Hoy se puede afirmar que orgánicamente Larrañaga tiene más respaldo para su campaña fuera de filas.

Ha conseguido el apoyo de los tres senadores del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, Germán Coutinho (ambos fueron la fórmula colorada en 2014), y José Amorín; de los exdiputados Diego Martínez y Gustavo Silveira y del exasesor del entonces presidente Jorge Batlle y presidente de la Comisión para la Paz, Carlos Ramela.

Coutinho, además, aportó 10.000 firmas para la campaña.

En tanto, el expresidente Julio Sanguinetti no ha firmado. En su momento dio a entender que firmaría pero no lo ha hecho. El sector Batllistas, que lidera, dejó en libertad de acción a sus adherentes.

La campaña de recolección de firmas ha provocado algunas situaciones inesperadas. Por ejemplo Stirling se alejó del Partido de la Gente porque a Edgardo Novick le molestó que adhiriera con su firma cuando su líder discrepa. "Molestó mucho que yo firmara la convocatoria del senador Larrañaga, pero lo hice porque estoy absolutamente identificado con lo que encierra esa propuesta", manifestó Stirling. En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Stirling hizo público que había firmado la iniciativa.

Novick no le pidió que se apartara del partido pero le mostró su disconformidad: "Él me dijo: Cuando yo tengo un asesor que opina de una manera y yo opino de otra, no queda bien", explicó Stirling.

Entre lo que propone Larrañaga está que los militares colaboren con la policía en el combate al delito.

Eso dio pie semanas atrás a una encuesta realizada por Opción Consultores sobre el tema, la que muestra que hay "una clara mayoría a favor de la posibilidad de que los militares participen junto a la policía en la gestión de la seguridad pública". Casi tres de cada cuatro uruguayos se manifestaron a favor (74%), un 22% en contra y un 4% no manifestó opinión.