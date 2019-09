Antonio Romanelli: “A la gente hay que hacérsela fácil para que tenga un arma legal”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Una de las medidas de seguridad que plantea Cabildo Abierto es un cuerpo de serenazgo nocturno. ¿Cómo funcionará?



-Queremos vigilantes ciudadanos que estén las ocho horas nocturnas en grupos de a dos en las calles de Montevideo, en moto. Patrullarán. Será gente con capacitación, como guardias de seguridad, militares y policía retirados. Ese tipo de gente donde hay mucha desocupación. Interactúan con los vecinos y la comisaría, avisando sobre movimientos extraños.



-¿Pero no serán policías?



-No, civiles. Colaboradores.



-¿Hasta dónde podrán ir?



-Bueno, tenemos que darle un marco legal adecuado. Podrán reportar a la Policía y en un caso menor podrán hacer un arresto ciudadano. El modelo lo trajimos de Perú. Lo importante es que queremos bajar rápido las rapiñas y homicidio a números aceptables. Hoy estamos en 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes. Hay que volver a 6 o 7.



-Según publicó Búsqueda, ustedes plantean crear una Policía Judicial con 600 efectivos. ¿Para qué?



-En la epidemia de la violencia de género hay demoras en la respuesta del Estado. Hay que unificarlo en la Policía Judicial, que también se haría cargo de todas las custodias y de cuidar el patrimonio y a las personas. Estamos muy preocupados de las garantías y la seguridad de los jueces y fiscales. En una espiral de crimen organizado y narcotráfico, estamos a pocos pasos de que empiecen a ser amenazados físicamente los jueces y sus familias.



-Cabildo plantea habilitar el porte de armas. ¿En qué condiciones?



-La ley de armas la vemos complicada. Para obtener un arma hay que hacer una serie de trámites. Nosotros queremos hacerlo más fácil y hablamos de legítima defensa. Hay que habilitar la tenencia de armas en forma sensata. Pero no cualquier persona puede tener armas: gente con antecedentes o problemas siquiátricos no debería. Ahora, no puede ser restrictivo.



-¿No es un camino riesgoso?



-No. Las armas hay que conocerlas y hay que entrenar para utilizarlas. Los que las dominan no hacen gatillo fácil. El problema es la gente que tiene posesión ilegal de armas, que no ha disminuido. Eso hay que castigarlo.



-Pero repito: ¿no es peligroso decirle a la gente que se arme?



-Entiendo lo que me dice. La gente está desprotegida y siente que tiene que tener un arma. Ese mensaje no hay que darlo. Si no vamos a un ejemplo de un país vecino, que es saque libre de armas. No queremos eso.



-¿Se refiere a Brasil?



-Tal vez a Brasil sí. El que quiera tener armas, que tenga. En el campo hay delitos de copamiento y la gente de alguna manera va a tener un arma. Entonces hay que hacérsela fácil: que la tengan legal. Si no, la van a tener ilegal.