Antía salió a negar que vaya a bajar su precandidatura

El precandidato presidencial nacionalista por el denominado Grupo de los Intendentes, Enrique Antía, salió a negar que vaya a bajar su postulación después que en las últimas horas surgieran versiones en ese sentido desde el interior del propio Partido Nacional.

“El partido lo que va a tener ahora es una apertura de cuatro grupos; nosotros vamos hasta el final. Es bueno dejarlo claro, porque ha habido todo una presión de sectores tradicionales históricos del partido diciendo que Mejor País no llegaba a la elección, que negociaba, y nosotros en ningún momento de nuestra existencia pensamos en negociar espacios, sino que siempre dijimos que íbamos hasta el final para marcar una línea diferente y de defensa de interior del país y está claro en cada uno de los dirigentes que estamos en Mejor País”, dijo en Durazno el precandidato nacionalista, Enrique Antía.

El intendente de Maldonado visitó la ciudad de Durazno para participar de un acto de campaña.

Respecto de lo que puede pasar de aquí hasta las elecciones del 30 de junio, Antía vaticinó que habrá “una interna más pareja de lo que está hoy, puede llegar a ocurrir hasta que (el candidato único) se tenga que definir en la Convención porque si ninguno gana con más del 10% (de diferencia del segundo) se define en la Convención. La interna todavía no está en el pueblo, en todo el país la gente dice, y lo ves, que todavía los comités están vacíos, no hay interés por la militancia, la gente no está sintonizando y escuchando acerca de las internas, recién se está empezando a mover, entonces las internas son internas y está bueno que el partido tenga una apertura que nos permita llegar a octubre con mucha militancia y mucho posicionamiento, esto es como en el fútbol, la pretemporada, si uno hace una buena pretemporada hace un buen campeonato, por lo que las internas van a dejar al partido con las pilas puestas para ganar el gobierno”, señaló.

Preguntado sobre Juan Sartori y los cuestionamientos que ha recibido desde filas nacionalistas, Antía fue concreto: “No voy a hablar de él, vamos a esperar las internas”.