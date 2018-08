Con Antía proclamado, ya suman 16 los precandidatos a presidente

El grupo de los intendentes nacionalistas denominado Mejor País proclamó ayer al jefe comunal de Maldonado Enrique Antía como su precandidato presidencial. En todos los partidos ya hay algunos proclamados mientras que otros no lo están pero se asegura que lo serán en los próximos meses.



Antía es el sexto precandidato del Partido Nacional, junto a Luis Lacalle Pou (Todos), Jorge Larrañaga (Alianza Nacional), Verónica Alonso (Esperanza Nacional), Carlos Iafigliola (Adelante) y Juan Andrés Ramírez (Orejanos).



En el Partido Colorado ya fue proclamado Ernesto Talvi (Ciudadanos) y habrá un candidato del grupo de Julio María Sanguinetti (Batllistas), uno por Batllistas Orejanos de Fernando Amado y otro por Uruguay Batllista de José Amorín. Amado y Amorín se descuenta que serán proclamados.

En el Frente Amplio son todos sondeos. Daniel Martínez, Carolina Cosse y quizás Oscar Andrade estarán en carrera, ninguno de ellos aún proclamado, sino juntando adhesiones. En el Partido de la Gente Edgardo Novick será candidato sin oposición en sus filas, lo mismo que ocurrirá con Eduardo Rubio en Unidad Popular y con Pablo Mieres en el Partido Independiente.

Antía.

Después de haber mantenido reuniones en todos los rincones del país durante 2017 y los primeros meses de 2018, luego de haber conformado una bancada parlamentaria independiente el 2 de mayo de este año (integrada por los diputados Pablo Iturralde, José Yurramendi, Edmundo Roselli y Elisabeth Arrieta), así como haber reunido el 17 mayo de este año también a más de 30 alcaldes de todo el país para trabajar en un programa de gobierno en clave de territorialidad, con la ley de descentralización como buque insignia y constituirse además ante el directorio del Partido Nacional el 23 de julio pasado bajo el nombre Mejor País, ayer nominaron a su precandidato presidencial.

En ese sentido se reunió en Las Piedras la Asamblea Nacional de Agrupaciones, con más de 600 dirigentes de todo el país, en una jornada de trabajo para escuchar, intercambiar y obtener insumos que serán volcados al programa de gobierno con el cual el sector se presentará a las elecciones internas de 2019.

El sector lo integran los jefes comunales de Cerro Largo, Sergio Botana, de Tacuarembó, Eber Da Rosa, de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, de Maldonado, Antía, así como los exintendentes Walter Zimmer, Irineu Riet Correa y el Secretario General de la lntendencia de Durazno Juan José Bruno, así como los diputados señalados, más alcaldes y dirigentes de todo el país.

Mano firme.

Sobre las 19.15, Antía tomó la palabra para asegurar: “vamos a ganar el gobierno nacional”. El precandidato hizo énfasis en varias oportunidades en la necesidad a trabajar en conjunto en “mesas grandes”, para atacar temas importantes.



Abordar una mejor inserción comercial internacional fue el primer planteo en su discurso. Dijo que es necesario “utilizar los mejores técnicos del ministerio” para lograr acuerdos comerciales “en serio” y que no queden “trabados con un Plenario”, en alusión al Frente Amplio. También alertó sobre la necesidad de que se respete la ley y los derechos, “para dar confianza a aquellos que creen en nuestro país” y así crear empleo.



Otro tema que acaparó su oratoria fue seguridad donde aseguró que “aún no tocamos el fondo del tacho pero vamos en camino”. Como lo ha hecho en otras oportunidades, en esta temática se despegó de Jorge Larrañaga al remarcar la necesidad de darle respaldo a la policía para que “actué bien” y no “sacar el Ejército a la calle”.

Es que si bien reconoció que los policías “ganan más” y “están mejor equipados”, los ve “lejos de la gente y no están involucrados”. Para revertir esto apeló a la necesidad de volver a tener “mano firme”. “Hay que darle el respaldo que necesite para actuar porque están con miedo”, a la vez que agregó que es necesario respaldar al poder judicial.



Antía también entiende necesario incrementar el gasto social pero con la premisa que sea “más y mejor”. Al respecto, adelantó que su plan es llevar la gestión de estas políticas más allá del Ministerio de Desarrollo Social e incluir a municipios e intendencias.

Finalmente, fue crítico con los costos del país que hacen que no sea competitivo con el mundo. A modo de ejemplo, el intendente citó a los sectores arrocero y lechero, muy eficientes en producción pero que logran competir en precios a nivel global.