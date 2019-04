Antía planteó eliminar impuestos, generar empleos y derogar ocupaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apostar a la inversión, eliminar impuestos el primer año para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y generar empleo de esa forma, bajar el costo país e invertir fuertemente en seguridad, además de derogar el decreto de ocupaciones, no permitir paros perlados o piquetes e introducir cambios en los Consejos de Salarios. Así definió el precandidato del Partido Nacional,

Enrique Antía los principales problemas que hoy presenta Uruguay, así como sus soluciones de cara a la próxima instancia electoral, en el marco de un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el Club de Golf del Uruguay.



Ante un calificado auditorio de empresarios y ejecutivos, el dirigente político de Mejor País señaló que “el empleo es una obsesión a solucionar” y lamentó “las desigualdades en materia de educación que tiene hoy el Uruguay”.



El precandidato nacionalista dijo que a las elecciones interna “va con ideas fuerza para confeccionar un programa común con posterioridad y no con un programa propio, así como tampoco manejan o postulan nombres para un eventual gobierno porque sería irrespetuoso para la gente”.

Antía presentó cuatro ejes de campaña sobre los cuales transita el Grupo de Intendentes: seguridad, empleo, educación y políticas sociales.



Sostuvo que recorriendo el país el empleo empata con la seguridad o la supera a la hora de las principales preocupaciones que manifiestan los uruguayos.



No obstante, el precandidato entendió que la educación es la piedra angular de todas las dificultades y en ese punto centró parte de su discurso con el aporte de enfoques y soluciones.



Educación

Para el grupo político que lidera Antía, la educación es la base del problema y en ese sentido elogió el funcionamiento de Eduy21, señalando que se afilia a esa línea madre porque surge de intentos fallados del gobierno de convocar a un plan educativo nacional y está integrado por todos los partidos.



Sobre educación, declaró que “hay datos alarmantes donde hay un 37% de jóvenes de entre 20 y 24 años que terminan educación básica frente a un 44% de Guatemala, mientras que Chile tiene un 87%”.



“Hoy quienes terminan educación, en el quintil más bajo, 8,6% mientras que en el más alto la cifra trepa al 74%, una fractura social más que significativa que implica profundos cambios de futuro”, afirmó el dirigente político.



Dijo también que le devolverá al pueblo, a la gente el mando de la educación y no mandarán los corporativismos gremiales, al tiempo que anunció cambios estructurales, respetando la presencia de docentes, con voz pero sin voto, un Codicen estructurado de otra manera y descentralización.



Empleo

Para mejorar el empleo, Antía propuso como primera medida apostar a los acuerdos comerciales, a un Mercosur sin ideologías y mirar hacia la Alianza del Pacífico, Corea, Canadá y China.



Sostuvo además que dará señales claras en garantizar la propiedad privada, derogar el decreto de ocupaciones de lugares de trabajo, no permitirá piquetes ni paros perlados.



Destacó que respetará el derecho de huelga, pero también a aquellos que mayoritariamente quieren trabajar. “Esto debe ser una regla de respeto y de códigos porque afecta al trabajo, el inversor hoy tiene miedo de arriesgar e impide contratar gente”, afirmó el precandidato del Partido Nacional, para agregar que en el ámbito de las relaciones laborales “no hay que pasarse de rosca”.



Mientras tanto, Antía se mostró de acuerdo con la continuidad de los Consejos de Salarios, aunque adelantó que introducirá cambios. En esa línea señaló que hay que lograr un equilibrio entre las empresas del interior del país con las de capital.



Costo país

El precandidato exhortó “a bajar el costo país, sí o sí, porque estamos caros” frente al nivel de competitividad internacional y propuso “un ajuste estatal”, reduciendo 25 mil funcionarios públicos durante los 5 años del próximo gobierno.



Más adelante señaló que hay que reducir el costo de los combustibles, a través de la liberalización de su venta. “No se puede competir; es necesario bajar el costo de la energía”, reflexionó el dirigente político.



El precandidato por Mejor País planteó administrar con eficiencia los recursos del Estado para bajar el costo país.



Afloje a las Pymes

El precandidato dijo que para las pequeñas empresas hay medidas para ayudarlas y sostuvo que el costo fiscal de darles un afloje ayudará a recuperar puestos de trabajo. Sostuvo que no les cobrará impuestos el primer año y llevará el IVA Ficto a 4 millones de pesos.



Seguridad

Sobre la marcha de las internas, Antía dijo que la única propuesta concreta a nivel del Partido Nacional es la que presentaron el Grupo de los Intendentes. En ese sentido habló de invertir en tecnología en centros de video vigilancia, 80 millones de dólares pagaderos en 10 años.



También habló de inversión para compra de lanchas para Prefectura Nacional, radares nuevos y drones para el Ejército, una cifra de 140 millones de dólares también pagaderos a 10 años.



Pidió volver a acercar la gente al comisario, con una presencia de los policías en los barrios, además de invertir en una unidad de inteligencia nacional.



Sartori

Durante el encuentro en ADM, el precandidato fue consultado sobre el crecimiento de Juan Sartori según las últimas encuestras de opinión pública difundidas. En ese sentido, indicó que Sartori “es algo nuevo, lo vendieron como un shampoo”.



Apuntó que el novel precandidato tiene una gran inversión publicitaria atrás. En definitiva, “hay que verlo en la cancha”, reflexionó el dirigente político sobre el eventual desempeño electoral de Sartori.



Antía dijo entender que la política se mueve de otra manera y la gente “no mirará solo slogan” sino trayectorias políticas.



También sostuvo que lo llamó un dirigente de Sartori para ver si se quería sumar al movimiento, a lo que le respondió que conversarán cuando llegue la Convención del Partido Nacional y no antes.



Cuestionamientos

El precandidato del Partido Nacional criticó al gobierno por haber tenido viento a favor durante años y terminar ahora con un crecimiento enlentecido, con pérdidas de fuentes de trabajo, inmigración, sobre todo de jóvenes, con cierre de Pymes, entre otros aspectos que impactan en la situación económica y social del país. El oficialismo ha negado “el problema del desempleo durante muchos meses”, indicó Antía.



Ante un posible escenario de un próximo gobierno sin mayorías parlamentaria, Antía se mostró dispuesto al diálogo con todos los partidos y los gremios en la búsqueda de acuerdos nacionales.



“Hay que saber escuchar, negociar y encontrarse”, comentó el precandidato nacionalsita.



El aporte de los Intendentes

Antía dijo que estaba en ADM en nombre de un equipo de Intendentes y Alcaldes para ayudar al Partido Nacional para ganar el gobierno.

Sostuvo que es un año decisivo y en las internas se define quien encabezará en nombre del nacionalismo el ganarle al Frente Amplio porque el país lo precisa.



El dirigente político señaló que “la fuerza de gobierno no tiene ideas en ninguna de las áreas y nada para ofrecer”.



Afirmó que hay falta de motivación y pesimismo en la gente en todo el país, algo con lo que el Uruguay no progresa ni tiene futuro.



Dijo que los que están en política deben darle a la gente esperanza de progreso.



Señaló luego que no es el líder del Grupo de los Intendentes, sino “el capitán de un equipo que está gobernando, diputados de todo el país y más de la mitad de los Alcaldes del Partido Nacional”. Sostuvo que son la voz del interior que aporta una visión distinta a los distintos temas nacionales.



Afirmó que vienen a la instancia electoral a aportar. “Ese aporte es el ejercicio del gobierno que llevan adelante todos los días y la cercanía con la gente”.