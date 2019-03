Enrique Antía duplica su intención de voto y alcanza segundo lugar en el interior del país

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

De esta última medición, el candidato de Mejor País, Enrique Antía, trepa al segundo lugar entre las preferencias de los votantes del Partido Nacional en el interior del Uruguay donde ya cuenta con la mitad de los alcaldes del Partido Nacional y tiene Intendentes con una fuerte ascendencia en sus departamentos.

Según la firma encuestadora el precandidato blanco supera a Jorge Larrañaga y se posiciona en segundo lugar con 23% de intención de voto, solo superado por Luis Lacalle Pou.



En tanto, en una mirada general, Antía trepa a un tercer lugar, si se considera el margen de error, con un 15%.



Este posicionamiento lo hace crecer en todo el país. En el último trabajo presentado en la noche del martes en VTV, la encuestadora muestra estos números y señala a los que crecen y decrecen.



Otros candidatos

Antía y Juan Sartori son los candidatos que muestran un crecimiento en el Partido Nacional mientras que Lacalle Pou y Jorge descienden en la intención de voto.



Un análisis cualitativo muestra que Sartori crece del decrecimiento de Lacalle Pou mientras que Antía lo hace de Larrañaga.



El desembarco en Área Metropolitana

El grupo que lidera Antía está preparando un fuerte desembarco en Montevideo donde el grupo aún no ha comenzado su trabajo electoral de cara a las elecciones internas. Este desembarco, se prepara para el mes de abril y consistirá en importantes incorporaciones así como un despliegue de militancia en la capital.



De resultar esta estrategia, el grupo regalaría una nueva sorpresa en la interna blanca.



Una candidatura que se duplica mes a mes

La candidatura de Enrique Antía es fruto del acuerdo del Grupo de Intendentes que se conformó a mediados del año pasado bajo la denominación de "Mejor País".



La nominación es reciente en términos electorales, no tiene el rodaje de otras candidaturas que acumulan de 6 a 15 años instaladas en el imaginario colectivo sino pocos meses.



En los últimos 6 meses es la candidatura que más crecimiento ha logrado, superando incluso la de Sartori, con la particularidad que Antía aún no ha comenzado su campaña en medios masivos de comunicación. No obstante se observa una duplicación mes a mes de su intención de voto.