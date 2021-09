Antía dijo que titular de Asociación de Propietarios Argentinos "no tiene representatividad" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, salió al cruce del presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, Norberto Mariani, que reclamó la exoneración de la contribución inmobiliaria y dijo que "no tiene representatividad".

"Fueron muy poquitos los que no cumplieron, unos 3.000, y nosotros mandamos a la Junta Departamental un proyecto para mantenerle las condiciones de buen pagador y facilitarles el pago y no hemos tenido mayores observaciones y quejas", dijo Antía a radio Montecarlo.



"Sé que anda uno por ahí que se autoconvoca como líder de un grupo, pero no lo conozco", dijo Antía consultado por las declaraciones de Mariani. "También dijo que no hay que invertir más en Uruguay y que hay que invertir en Miami. Que diga lo que diga, me parece que no tiene representatividad", remató.



Antía dijo que "en términos generales se ha cumplido, hemos tenido solo un 5% menos de recaudación en el período pasado".

El intendente de Maldonado dijo que hay una "moderada expectativa" por la llegada de argentinos. "Gradualmente van a ir los propietarios tomando cartas en el asunto y para mi van a ir llegando gradualmente porque tienen que hacer todos los trámites". "Esto prepara el ambiente para que se mueva la aguja en el verano".