Antía: brigada de guardavidas "cometió un error tremendo" al no trabajar el domingo

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, consideró que la brigada de guardavidas "cometió un error tremendo" al tomar la decisión de no trabajar ayer domingo por los daños provocados por el viento en las casetas de algunas playas.

"La brigada dejó sin servicio al departamento de Maldonado entero. No se presentó a trabajar porque un viento rompió tres casetas y le arrancó el techo a dos. Hubo dos lesionados leves, a tal punto que cuando los llevaron al Mautone le dieron el alta enseguida y uno, como demoraban, ni siquiera esperó y se fue para la casa", relató el jefe comunal en rueda de prensa.



Antía indicó que esta mañana se reunieron autoridades de la intendencia y adelantó que es van a aplicar sanciones. "Van a perder presentismo, van a perder ingresos. (...) Es una irresponsabilidad muy grande", indicó.

"Estas casetas se rompieron con el temporal y la intendencia no es culpable de la turbonada", indicó y agregó: "Por eso hicieron paro, increíble, es una falta de responsabilidad que habla bastante mal del servicio de guardavidas. Guardavidas que, además, entre pitos y flautas cobran $ 100.000 por mes".



En la misma línea, el jefe comunal indicó que los trabajadores formaron parte del diseño de las casetas. "Ahora, ¿había algunos bulones oxidados? Bueno, me parece que son pretextos. Quién sabe cuál es el objetivo que se están persiguiendo detrás de todas esas protestas", indicó.

Actualmente los guardavidas se encuentran reunidos en asamblea general, donde además definirán si el paro que mantienen lo levantan o lo extienden durante toda la jornada.



Ayer domingo decidieron no trabajar debido a los daños ocasionados en las casetas. De todas maneras, Nicolás Duprey, dirigente de la Asociación de Guardavidas de Maldonado (AGM), explicó a Telemundo que no se trató de un paro.



"Es nuestro día de descanso que se opta voluntariamente por trabajar, como no nos sentíamos con las garantías no lo hicimos", explicó.