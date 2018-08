Antía: la fórmula presidencial puede incluir una mujer, pero debe ser "por su capacidad"

El jefe comunal de Maldonado, Enrique Antía, quien fue proclamado como precandidato presidencial esta semana por el grupo de los intendentes nacionalistas denominado Mejor País, dijo que la participación de una mujer en la fórmula presidencial debe estar pautada por "su capacidad" y no por cumplir con una cuota.



Consultado por Informativo Carve sobre la cuota de género en la fórmula presidencial, Antía opinó que las mujeres se ganan sus espacios por capacidad: "No sé si tiene que incluir a una mujer (la fórmula presidencial). A la mujer hay que respetarla desde la base. La diputada de mi departamento es mujer, pero no la puse por ser mujer, ella encabezó una lista y fue la lista que ganó. Ella nunca entró por ser mujer ahí", dijo como ejemplo.



Y agregó: "Yo estuve y fui quien incluso negoció en el Parlamento cuando se generó la ley de género y planteé la obligación de que en las internas de los partidos, en la confección de listas de los partidos, ya empiece la inclusión de la mujer", agregó. "Porque si la inclusión no arranca de abajo en las internas, menos vamos a poder llegar en equidad de género arriba. pero además es algo que se va dando y se va viendo", apuntó.



Según Antía es un espacio que la mujer "se lo va ganando, pero por su capacidad y esa es la importancia". Señaló que por eso "hay una precandidata nacionalista (por Verónica Alonso), nosotros tenemos intendentas en el partido Nacional, tengo directoras en la intendencia".



Antía habló también sobre la manera en que funciona el grupo de intendentes y contó que en el mismo son "todos pares" y que "es fácil darse cuenta si lo que hacemos es verso" porque "nos están mirando todos los días".



"Este grupo de intendentes está percibiendo que hay un grupo importante de gente, hay muchos desencantados" que quieren cambiar el gobierno dijo y afirmó que el Partido Nacional "está preparándose para ganar el gobierno".