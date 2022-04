Antía afín a "estudiar" porcentaje de cobro de tarjetas en pago de combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo que se debe “reestudiar” el porcentaje de cobro de las tarjetas en el pago del combustible.

“Lo que pasa es que los tipos trabajan todo el día, se rompen para trabajar y el dueño de la tarjeta se lleva casi lo mismo que se llevan ellos, entonces yo estoy de acuerdo con los estacioneros de que hay que reestudiar la participación de las tarjetas y el porcentaje de cobro en el tema de los combustibles porque si no lo pagamos todos los uruguayos”, dijo Antía.

Los Vendedores de Combustibles de Maldonado (Vecoma) resolvieron que a partir del próximo lunes no se podrá pagar combustibles con otro medio de pago que no sea el efectivo.



"Las estaciones de servicio ya no pueden, ni deben, ni les corresponde asumir los costos financieros que insumen las transacciones electrónicas”, dijo a El País Nicolás Pascaretta, dirigente de Vecoma.



La Asociación de Bancarios del Uruguay cree que la decisión del gremio de vendedores de combustible afecta al turismo, la economía y la seguridad personal de los empleados.



Pero consultado al respecto, Antía dijo que es una medida “para defenderse” y que “sin duda va a haber que hacer cambios en ese sentido”.

En diciembre de 2021 el gremio había tenido una reunión exitosa con el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, en la que definieron que en las estaciones de combustible del departamento se pueda abonar con TuApp, billetera electrónica del Banco República.



Tras esa reunión, el dirigente de Vecoma dijo a El País que, hasta ahora, el promedio de los aranceles de las tarjetas de débito es de 1.10% de la compra, y de las tarjetas de crédito, de 1,25%. Con TuApp el arancel que se cobra por el pago será de 0,80%, lo cual es "considerablemente más bajo", explicó Pascaretta.



Antía habló en el marco de recorrida por Campus Party, un evento que se realiza en Maldonado.