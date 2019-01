El año electoral comienza con partidos de todo tipo

El comienzo del año electoral parece una publicidad, de esas en las que se vende el producto para “los flacos, los gordos, los altos, los bajos…”. Es que el espectro de partidos se viene armando para todos los gustos: hay al menos cinco partidos de izquierda y una fracción, autodeterminada de derecha, que quiere “destronar a la izquierda”. Hay lemas por la ecología, por los animales y hasta por un mundo digital. Están los partidos tradicionales y los que se originaron el ellos. Están los que ponen el énfasis en la gestión y lo que se basan en la ideología.

“La gestión se impacientó y hoy la cuadra toda llena de basura, /la ideología dudó si era por conflicto o era la cultura. /La gestión se está asustando y la ideología corre y nunca llega, /fueron por un hombre nuevo y lo que trajeron fue un nuevo inversor”. Cuando la murga La Mojigata ironizaba sobre la dicotomía “ideología-gestión”, todavía no habían sido creados cinco de los 14 partidos que competirán en las próximas elecciones internas (tres de ellos están aún en trámite de inscripción ante la Corte Electoral).



Pero la conjunción de la antipolítica, el desgaste de un partido de gobierno que lleva tres administraciones en el poder, el temor a que las clásicas colectividades de oposición repitan algunos de las debacles del pasado y el surgimiento de preocupaciones nuevas hace que por estos días los ministros de la Corte Electoral no tengan descanso.



En los sistemas parlamentaristas, en esos en los que los partidos tienen que hacer alianzas para gobernar, es frecuente que haya un mapa electoral diverso. En Uruguay era bastante habitual hasta la reforma electoral de 1996. Pero desde que hay elecciones internas y los partidos tienen que obtener al menos 500 votos para seguir en carrera, suelen ser menos los que llegan a la recta final. Y puede que algo de eso suceda en 2019.



De hecho uno de los hoy inscriptos, porque participó de la última elección, es el Partido de la Concertación, una alianza de blancos y colorados que se conformó para competir en las elecciones departamentales de 2015 y luego se desinfló.



Edgardo Novick, quien había sido uno de los candidatos a intendente por la Concertación, creó su propio partido, una fracción que ya tiene dos diputados (un ex blanco y un ex colorado) y un senador (ex colorado) -en la actual legislatura- sin siquiera haberse presentado a una elección. Los consiguió al captar a esos tres legisladores “rebeldes” de la oposición.

El color verde de su colectividad, el mismo que usó la Concertación, es compartido con al menos otras cuatro agrupaciones: Unidad Popular, los ecologistas de PERI, los Verde Animalistas y el Partido Orden Republicano, que adopta esta tonalidad porque varios de sus dirigentes tienen origen castrense. “Este partido tiene génesis en la familia militar”, cuenta Hugo Grossi, el líder de la novel agrupación que no tiene vueltas para autodeclararse de derecha. “A lo largo de los tiempos, los partidos preexistentes no atendieron adecuadamente los reclamos de la Fuerzas Armadas”, considera.



¿Son la versión uruguaya de Bolsonaro? “No, Bolsonaro en Brasil no incidió en lo nuestro. Pero sí coincidimos en la oposición frontal y directa a la izquierda que por suerte se está yendo del continente”.



“No queremos ningún apoyo empresarial, porque no queremos estar atados a nadie. Nos sentimos traicionados por todos los partidos. Todos se han sentado en la misma mesa para repartirse los cargos. Se han olvidado de la carga impositiva…”, dice.

El naranja es otro de los colores que se suma en esta elección y que rompe con aquello de los colores artiguistas. Lo usa el Verde Animalista, un partido que “nace de la convicción” de que ignorar la dependencia de la naturaleza “equivale a la autodestrucción”. También es parte de la bandera del Partido Democrático Uruguayo y del Partido Digital, “un movimiento político que busca mejorar la democracia utilizando las tecnologías actuales, brindando mayor participación y transparencia”, según explica.



Este último partido tomó la referencia del colectivo argentino La Red, una agrupación que promovía que los parlamentarios votaran acorde les iban diciendo sus electores por la web.



Puede que el naranja sea también utilizado por Abriendo Caminos, una fracción de la que casi no hay información y cuyo líder, el abogado Jorge Ariel Patritti estaría vinculado al edil frenteamplista Walter De Los Santos, creen en la corte.



Pero a seis meses de las elecciones internas y a diez de las nacionales, las encuestas de opinión pública dan un escenario de dos partidos despegados del resto y, en el mejor de los casos, el ingreso de seis agrupaciones al Parlamento.