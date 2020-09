Lacalle en el Chuy: "Queremos trabajar para que no se tenga que ir a comprar a otro lado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este martes de tarde el presidente Luis Lacalle Pou aterrizó en el Chuy (Rocha) para brindar equipo médico, tras entregar una ambulancia en Lascano y presentar un proyecto para la instalación de un hotel cinco estrellas en la ciudad de Rocha.

A su llegada a la ciudad fronteriza, Lacalle Pou comenzó reconociendo la labor de los funcionarios de la salud: "Yo simplemente quiero en el día de hoy agradecer a los que ponen lo más importante. porque una cosa es la infraestructura, la ambulancia, los aparatos médicos, los instrumentos, pero agradecerles de corazón a los funcionarios de la salud que han hecho un gran esfuerzo".

En ese sentido, contó una anécdota de un episodio que ocurrió años atrás con un docente en el Cerro (Montevideo). "Lo seguí en las redes y lo fui a visitar y él no entendía mucho qué hacía yo ahí tomando unos mates hasta que en un momento me di cuenta por sus preguntas que quería entender qué hacía un político en campaña electoral sentado con él. Y le dije: 'Yo te voy a explicar: me gustaría ser parte de un buen gobierno, me gustaría ser un buen presidente de la República y si vos adentro del aula no podés dar bien las clases yo no voy a ser un buen presidente de la República', y eso les digo lo mismo a los funcionarios de la salud. La representación del Estado son los funcionarios médicos, no médicos, los que manejan las ambulancias y hacen que la salud ande para adelante. Nuestro deber es que no les falte nada, que tengan todo", afirmó el presidente.

Enfocado en el carácter binacional de esta ciudad que limita con Brasil, Lacalle Pou destacó las palabras de la alcadesa del Chuy, al decir que "hay que proteger a los comercios nacionales y por eso los free shops tienen que tener legislación espejo y por eso nosotros queremos trabajar en política de frontera para que no se tenga que ir a comprar a otro lado. Tenemos que darles títulos a los comercios nacionales para que puedan competir con los de Brasil", señaló.

Lacalle Pou agradeció "a todo Rocha por estar, por pedir, por reclamar". Manifestó además que recibió "dibujos de gurises, cartas de asociaciones y particulares y todas y cada una de ellas es trabajo nuestro", aseguró.

Al respecto, Lacalle Pou remató su mensaje señalando: "La vida de cada uruguayo que necesite asistencia va a tener asistencia del gobierno que encabezamos".