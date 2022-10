Andrés Lima “no descartó” ser candidato en las internas de 2024

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sin la posibilidad de ser reelecto en 2025, Andrés Lima, intendente de Salto, encabezará la lista al Senado de un sector en ciernes. Frente a “lecturas equivocadas” que agrupaciones históricas del FA han hecho sobre el interior, busca ser una “voz” del Uruguay profundo para su partido, con el respaldo de listas locales. Lima dijo que si logra suficientes adhesiones, podría competir en las elecciones internas de 2024, donde cada voto contará.



-Al final de este período no podrá ser reelecto en la Intendencia de Salto. ¿A qué aspira?



-A tener una presencia muy fuerte en el interior del país, donde al Frente Amplio (FA) no le ha ido bien y ha perdido intendencias, municipios, ediles, concejales. Soy un hombre del interior, lo conozco, y ese es el primer objetivo: ser una voz del interior. El segundo es llegar al Senado, ser parte del próximo gobierno nacional desde el Parlamento. Una de las dudas que se generan es si Andrés Lima va a ser candidato a la Presidencia. Nosotros no lo descartamos, dependerá de la estructura que podamos generar, de si logramos tener base, referentes en la mayor cantidad de localidades de cada departamento.

-¿Para definir su precandidatura está apuntando más a una lógica territorial que sectorial dentro del FA? ¿Determinará sus posibilidades en función de las agrupaciones locales?



-Sí, eso. Sobre todo quiero saber qué respaldo hay en el territorio porque en definitiva la elección interna es una elección de estructura. La mayoría de los frenteamplistas se queda en su casa, no va. No debería ser así, pero es cierto que la historia lo marca. La idea es hacer un trabajo en el territorio como venimos haciendo, que el ENFA tome cuerpo, que las agrupaciones departamentales del interior se vayan sumando, que sientan que es un espacio de trabajo y militancia donde se puede plantear objetivos básicamente vinculados con el interior, pero también teniendo base en la zona metropolitana en la medida que dos millones de uruguayos viven allí. En el interior, el FA tiene que hacer un trabajo minucioso. Por eso no se descarta una precandidatura, pero dependerá de esas condicionantes y de si el interior plantea que debe tener una expresión electoral en la interna de 2024.



-A Yamandú Orsi, una de las figuras que suena como precandidato, también se lo vincula con el interior. ¿No es suficientemente representativo?



-Está claro que Yamandú tiene llegada en todo el país, nadie puede dejar de reconocerlo. Además, integra el sector político más grande del FA (el Movimiento de Participación Popular, segundo en las pasadas elecciones partidarias) desde hace 20 años. Lo nuestro es independiente. No estamos alineados con ningún sector nacional, trabajamos dentro del ENFA. Queremos trabajar de esa manera y con esa libertad para armar nuestro propio camino, sumando al FA. Cada uno tiene su perfil, su manera de ser, su llegada a ciertos colectivos y nosotros queremos transitar nuestro camino para tomar decisiones.



-Ese aporte individual que podría desembocar en su precandidatura, ¿cuál es?



-Sumar desde el interior. El FA puede seguir ganando en Montevideo y en Canelones, eso probablemente no cambie en 2025, pero solo con Montevideo y Canelones el FA no gana. Sobre todo desde que se crea la segunda vuelta electoral ya no corre más aquello de “quien gana Canelones gana el gobierno nacional”. Ahora se precisa el 50% más uno y todo cuenta, incluso el voto en blanco. Se necesita trabajar en esos 17 departamentos fuera de la zona metropolitana. Quienes integramos el ENFA sentimos que podemos llegar a esa zona del país, sobre todo porque el interior tiene una característica: no hay tantos votos fidelizados como en el área metropolitana. Hay un votante que decide elección a elección, mira candidatos, propuestas y no tanto colores y partidos. Cada elección es un mundo aparte.



-¿Por qué no hacer el mismo esfuerzo pero para aportar a otra precandidatura?



-¿Por qué en el interior del país hay tantas agrupaciones departamentales y han ido crecido en los últimos años? Esa es la pregunta que el FA no se hace. No sé si la palabra es “desgaste”, pero está claro que frente a lecturas equivocadas que sectores nacionales e históricos hacen de la realidad del interior, van surgiendo expresiones locales que tienen una cercanía mayor, que tienen una lectura más aproximada a la realidad. Todas esas agrupaciones están dispersas, no responden a ninguna estructura nacional. A lo sumo cuando llegan las elecciones deciden qué Senado apoyan y luego vuelven a su trabajo previo. Entonces, estamos planteando un espacio distinto para todas las agrupaciones departamentales que no se sienten identificadas con ninguna estructura nacional. Es un único espacio que tiene la característica de ser federal, donde cada agrupación pueda mantener su identidad, su número y su manera de vincularse con la comunidad pero siendo parte de un paraguas mayor. Si cuando llegue el tiempo electoral el ENFA se alinea detrás de una agrupación nacional, estaríamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Le da autenti- cidad a este espacio, esa es su gran fortaleza.

"Ya no corre aquello de ‘quien gana Canelones gana el gobierno nacional’; todo cuenta”. Andrés Lima Intendente de Salto

"Somos independientes. No estamos alineados con ningún sector, trabajamos en el ENFA”. Andrés Lima Intendente de Salto

-¿Qué “lecturas equivocadas” han hecho los sectores sobre el interior?



-Creo que la autocrítica ya pasó. Seguir escarbando sobre las heridas no le hace bien al FA y tampoco es la intención. Nuestra finalidad es sumar, tratar de aportar al programa de gobierno dándole una mirada regional. Si bien el país es uno, la zona metropolitana, el este, el centro, las fronteras con Brasil y con Argentina tienen sus características. Lo fundamental sería que en ese programa, además de los lineamientos generales se pueda hacer referencia a esas cinco regiones.



-¿Cuál es la fecha límite para definir su precandidatura?



-Los primeros meses de 2024. Ahora hay que trabajar políticamente, recorrer el país como estamos haciendo desde que empezó el año. Hay que continuar en lo que queda de 2022 y en 2023, tranqui- los, sin descuidar la gestión del departamento.



-¿Cómo se define ideológicamente el ENFA? ¿Está más cerca de la llamada ala radical, de la moderada o es algo a lo que no le prestan atención?



-Eso no nos interesa. Dentro del ENFA tenemos compañeros que uno podría calificar dentro del ala radical, compañeros de un ala más moderada... Nos interesa ser frenteamplistas, adherir al programa de gobierno y salir a difundirlo.



-¿En las pasadas elecciones hizo una alianza con Carolina Cosse y Óscar Andrade, dos figuras muy vinculadas a la zona metropolitana. ¿Qué experiencia le dejó?



-Siempre se aprende. Está claro que Carolina es una mujer con mucha capacidad, todo el mundo lo reconoce más allá de si la vota o no. Tiene una enorme capacidad de gestión que quedó demostrada en el gobierno nacional y la está mostrando en el departamental. De “El Boca” hemos aprendido su capacidad de militancia y de transmitir conceptos. Se comparta o no, está claro que maneja mucha información, es claro y eso también divide. Hay quienes están de acuerdo, hay quienes no; son estilos distintos pero suman al FA.



-Pero hace poco se desmarcó de esa alianza, Unidad para los cambios, que -como informó El Observador- había divulgado un afiche con su imagen y la de otros referentes. Cuando analizó sus posibilidades para 2024, ¿evaluó replicar esta estrategia?



-Las alianzas las veremos con posteridad a las elecciones internas. La interna es una instancia previa donde entendemos que el frenteamplista debe participar masivamente, donde se elige el candidato a presidente donde quedan las cartas bastante claras para el vicepresidente. No descartamos ninguna posibilidad de acuerdo, pero la idea es que el ENFA se presente en 2024 con un Senado propio, lo que no impide hacer acuerdos por sublema.



-Teniendo en cuenta la definición de una fórmula paritaria, ¿se ve como precandidato a vicepresidente junto a Cosse si se presentara en la interna?



-No. Creo que hay muchos otros integrantes de la fuerza política que podrían desempeñar esa tarea. No es algo contra Carolina, porque se puede interpretar mal.



-Los intendentes blancos le cuestionan a Cosse que no vaya al Congreso de Intendentes. ¿Cree que es un error, que se puede interpretar como una muestra de desconexión con el interior?



-Carolina está muy dedicada a la gestión. Ella misma ha expresado que quiere dedicar los siete días de la semana a la gestión y son opciones que uno tiene que respetar.



-El Congreso de Intendentes es parte de la gestión.



-Carolina ha ido al Congreso y cuando no va, va su suplente, Mauricio Zunino. No es que Montevideo no esté presente. Zunino es un integrante del equipo de gobierno que tiene capacidad, a nadie le regalan ese lugar.



-Pero pasando raya, no cree que sea un error estratégico o de cálculo, como plantean los blancos.



-Es una decisión de Carolina, supongo yo que habrá puesto sobre la balanza los pros y los contras, y en función de lo que considera mejor para Montevideo habrá definido. Cada intendente elabora su plan de trabajo.



-¿Cree que el FA continuará gobernando Salto? En las últimas elecciones si la coalición multicolor se hubiera unido le hubiera ganado.



-En el 2020 se pelearon entre ellos y se olvidaron del FA. Eso no ha cambiado mucho, sigue habiendo dificultades y nosotros tampoco dormimos la siesta: hemos captado a muchos votantes de la coalición. El escenario va a ser distinto por el hecho de habernos dado estos cinco años para rearmarnos y posicionarnos.



-Si no llegara a postularse pero sí lo hicieran Orsi y Cosse, ¿qué candidato lo representaría más?



-Hoy no sé. Aparte es una decisión colectiva, que se tiene que conversar con todas las agrupaciones departamentales que integran el ENFA. Las propias características del espacio hacen que, llegada esa instancia, se tenga que consultar.

“En política está todo inventado”

-¿Quiénes integran el Encuentro Federal Artiguista (ENFA) y cómo acercarán a más militantes?



-Es gente común haciendo política. Eso a la larga te suma mucho, te genera un efecto importante de contagio. Así ha pasado en Salto sin grandes nombres, pero con mucha militancia, que en definitiva es lo que define las elecciones. Es una militancia tranquila, no se ve mucho, pero no deja de trabajar. Hay muchas agrupaciones departamentales, organizaciones sociales, trabajadores vinculados al sector sindical. Hoy (por el viernes pasado) estoy en Tacuarembó y vamos a hacer un “puerta a puerta”. Ir a Paso Bonilla no va a ser titular en ningún medio, pero ese trabajo dará resultados políticos. Si vos vas una, dos, tres, cuatro veces, cuando te querés acordar ya generaste una estructura y un vínculo con la localidad que otros de repente no tienen porque directamente no van. En política está todo inventado; solo hay que hacerlo.



-¿Está bien rumbeado el FA en su intención de reconectarse con el interior?



-"El FA te escucha” va en la línea de reconocer el divorcio entre la gestión y la militancia. En ese sentido, el partido ha entendido que tiene que brindarle otra atención al interior.