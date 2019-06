Andrade: vivir sin miedo es otra cosa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Óscar Andrade habló sobre las viviendas populares y se refirió a la reforma impulsada por el nacionalista Jorge Larrañaga: “Vivir sin miedo implica resolver la segregación territorial”.

En un acto en Capurro, el precandidato propuso crear un fondo para que las viviendas sociales se construyan “en zonas céntricas y con servicios”.

Rispidez parlamentaria.

Los diputados Pablo Abdala (PN) y Sebastián Sabini (FA) discutieron en una comisión del Parlamento por el alcance del plebiscito constitucional sobre la seguridad que impulsa el precandidato nacionalista Jorge Larrañaga.



Abdala se quejó de que Sabini dijera que es “neofascista” por apoyarla, a lo que el frenteamplista explicó que no le decía eso a él sino a la reforma. Abdala lo invitó a debatir públicamente sobre el alcance de la reforma, pero Sabini no respondió.



“Tratarnos de antidemócratas, de autoritarios, cosa que no acepto ni voy a aceptar, francamente lo considero un agravio”, dijo Abdala, según la versión taquigráfica de la reunión de la comisión de Educación de Diputados.