Andrade, la "sorpresa" en la interna del FA que le pelea el segundo lugar a Cosse

Radar dio a conocer una nueva encuesta este jueves en VTV Noticias a tan solo tres días de las elecciones internas. La misma se realizó a una muestra de 2.000 casos y de forma online entre el 20 y 25 de junio.

Frente Amplio:

Daniel Martínez sigue liderando su partido cómodamente y con 13 puntos de ventaja sobre Carolina Cosse (38% a 25%), algo que se ha mantenido a lo largo de toda esta campaña.

Sin embargo, Radar señaló que "la sorpresa viene por el lado de Óscar Andrade, que en esta última medición se ubica apenas un punto por debajo de Cosse y con una tendencia fuertemente creciente desde hace un mes y medio". Andrade obtuvo el 24% de intención de voto.

"El crecimiento de Andrade se explica fácilmente: afirma su intención de voto entre los simpatizantes de la 1001, y crece significativamente entre los votantes de la lista 711, de Casa Grande e incluso de la 609", agregó Radar.

Mario Bergara, el cuarto candidato, se ubica en el último lugar con el 12% de intención de voto.

Partido Nacional:

La encuestadora señaló que Luis Lacalle Pou recuperó 5 puntos, llegando al 43%. Lo siguen Juan Sartori con 29% y Jorge Larrañaga con 21%.

"Lacalle está obteniendo una mejor performance en la capital, y los demás en el interior. El caso de Sartori es particularmente interesante, ya que obtiene porcentajes de intención de voto muy significativos en algunos segmentos de población específicos: algunos departamentos del interior, votantes jóvenes, y niveles socioeconómicos bajos", explicó el informe.

Enrique Antía aparece con el 6% (bajando un punto porcentual al igual que el líder de Alianza Nacional). Carlos Iafigliola no alcanza un 1% de intención de voto.

Radar explicó que "la suma de los valores de la gráfica no da exactamente 100% dado que falta (el precandidato Carlos) Iafigliola, existen redondeos, y un pequeño porcentaje que declara que no sabe a quién va a votar o no quiso contestar".

Partido Colorado:

Ernesto Talvi aparece con una intención de voto del 52%, Julio María Sanguinetti con el 40%, José Amorín con el 7% y Edgardo Martínez Zimarioff con el 1%.

"En la apertura entre Montevideo e interior, se nota una clara ventaja de Talvi en Montevideo (63% contra 29% para Sanguinetti), mientras que en el interior Sanguinetti supera a Talvi por 7 puntos (49% contra 42%). Dado el margen de error que tiene esta apertura geográfica solo es posible extraer una tendencia y no hay que tomar estos valores como más que una tendencia", señaló Radar.