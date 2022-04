Andrade a Manini: "No hay reconciliación posible entre el fascismo y la democracia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador comunista Óscar Andrade le respondió en las últimas horas al líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, que expuso sobre los 50 años de la declaración de estado de guerra interna votada en el Parlamento, el 15 de abril de 1972.

En sus redes sociales, el dirigente frenteamplista compartió un video editado con la respuesta a Manini Ríos. Entre las declaraciones del cabildante, citó: "Realmente creemos que es necesario mirar para adelante como país y dejar atrás ese pasado de enfrentamiento".

A continuación, se consignó la respuesta de Andrade: "No hay reconciliación posible entre el fascismo y la democracia. No la hay. Por lo tanto, nos tiene que ubicar en lugar de la condena a la forja del terrorismo de Estado".

Además, el líder comunista respondió ayer en sala a dichos de Manini Ríos. "Esta decisión de declarar un estado de guerra interno para dar el marco jurídico necesario para la defensa del país contra el ataque deliberado de nuestras instituciones fue declarada por un parlamento democrático, elegido pocos meses antes en elecciones libérrimas", había señalado el cabildante.



"Yo estoy muy lejos de sostener la afirmación de que las elecciones de 1971 fueron elecciones donde se eligió libremente. Teníamos el Ejército de Brasil en la frontera, se intentó asesinar a (Liber) Seregni - por entonces candidato presidencial del novel Frente Amplio -", entre otras consideraciones que hizo de la época.

No hay reconciliación posible entre fascismo y democracia. Hay memoria.

Respuesta a @GuidoManiniRios. pic.twitter.com/XgduVzvckN — Óscar Andrade (@Oandradelallana) April 6, 2022

Andrade también planteó que mientras se votaba el estado de guerra interno "bandas parapoliciales iban al local de Serra, del Partido Comunista, y se evitó la masacre ahí por la valentía del 'Toba' Gutiérrez Ruiz - dirigente nacionalista que fue asesinado en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976 -.



Luego también señaló que "cuesta encontrar un partido que haya pagado un precio más alto en la dictadura en presos, víctimas, desaparecidos que el Partido Comunista".



Tras lo cual, lanzó: "Estamos bastante lejos de que la lección acerca de la democracia nos la vengan a dar quienes en el momento de la dictadura participaban sumariando docentes", dijo en alusión al presidente de Cabildo Abierto y senador Guillermo Domenech.



El cabildante retrucó a continuación: "No era sumariante de la dictadura. Era de un organismo público del cual era procurador".



Luego, Manini Ríos puntualizó que no "defendió" lo votado hace 50 años, sino que fue a "exponer un hecho histórico en el entendido de que no puede pasar desapercibido en esta casa algo de tanta importancia".



"El terrorismo de Estado fue una carnicería humana, y necesitó construir un discurso que lo legitimara", comenzó diciendo el senador Andrade, que llevaba puesta una camiseta con una consigna de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, que señalaba: "Todos somos familiares". Remarcó que ayer era un día para "condenar lo que produjo" la aprobación del estado de guerra interno.