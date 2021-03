Andrade dijo que legislador blanco lo invitó a debatir por LUC y él lo niega: "Imaginó mi presencia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Polémico cruce en redes se dio esta mañana entre el senador frenteamplista Óscar Andrade y el diputado blanco Pedro Jisdonian mientras el primero aseguró que lo invitó a debatir por la Ley de Urgente Consideración (LUC) y el nacionalista lo negó.

"Hasta que un día, inesperadamente, llega un legislador del Partido Nacional a tu despacho para ofrecerse a participar en intercambios publicos sobre el referendum ante la LUC. Muy bien Jisdonian. Ganamos todos", señaló Andrade en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el propio diputado blanco desmintió que eso haya ocurrido. "En su afán por buscar quién debata sobre el único tema que el senador busca debatir se imaginó mi presencia. Agradezco que me tenga en sus pensamientos!", respondió.

En su afán por buscar quién debata sobre el único que tema que el Senador busca debatir se imaginó mi presencia. Agradezco que me tenga en sus pensamientos! https://t.co/1ftWv1N6mA — Pedro Jisdonian (@pjisdonian) March 10, 2021

El Pit-Cnt y el Frente Amplio están recolectando firmas para hacer un referendum de dicha ley y derogar 135 artículos.



El País informó el pasado domingo que legisladores del Frente Amplio están saliendo a recorrer el país para sumar adhesiones. En el caso de Andrade, visitó Colonia el pasado viernes. Allí se reunió con cooperativistas, sindicatos, la juventud de la coalición de izquierda y la comisión de usuarios del hospital local. Argumentó en contra del aumento de penas, previsto en la LUC, y aseguró que "si hubiera un GACH" (que entendiera esta temática) quedarían afuera de la ley disposiciones como la que permite pagar hasta US$ 100.000 en efectivo, modificando así la llamada bancarización.



A mediado de febrero Andrade planteó: "Si los contenidos de la LUC son tan buenos, ¿por qué no debatir?". Si bien tanto desde el Pit-Cnt como del Frente Amplio se reclaman debates, desde la coalición de gobierno no se han dado señales para habilitarlos.