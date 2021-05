Andrade denunciará a quienes lo difamen: "Ya los veremos en el juzgado con la cola entre las patas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista Oscar Andrade aseguró a través de su cuenta de Facebook que denunciará ante la Justicia a todas las personas que lo difamen y puso como ejemplo una publicación en la que se ve al legislador junto a algunas personas mayores en el marco de la recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Andrade firmando y pidiendo datos a los ancianos. Algunos hijos de estos mayores ya hicieron la denuncia ya que al parecer se les decía que si no firmaban no cobrarían la jubilación... Así trabaja la izquierda", expresaba la publicación contra la que el senador salió al cruce.



Al respecto, el legislador indicó: "Tres de las cuatro fotos son personas con dificultad de movilidad que llamaron para firmar, la otra de una barriada".



"Ya los veremos en el juzgado, de seguro con la cola entre las patas, tratando de justificar el evidente delito suyo y de los que compartieron esta barbaridad", indicó Andrade. "No es nuestra cancha la del odio ni la del enchastre. Nos mueve el amor, las ideas y la esperanza", agregó.

El Frente Amplio se encuentra realizando una campaña para recolectar firmas y lograr así derogar 135 artículos de la LUC. El lunes 10 de mayo la Comisión pro referéndum anunció que se juntaron 445.526 firmas e instó a redoblar esfuerzo.



"Nuestra gente se ha dado maña para haber conquistado una magnitud de firmas y esta cifra demuestra que lo que se ha dicho de que las firmas están es realmente así y deben ser una dosis de energía positiva para que en estos 60 días que nos quedan terminemos de hacer lo que estamos haciendo", dijo ese día el secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.



El objetivo final es alcanzar 680.000 firmas (25% del padrón electoral) en julio, pero se calcula que se deben entregar 720.000 porque siempre hay un porcentaje que queda descartado. Si se llega a la meta, se convoca el referéndum derogatorio de la LUC.