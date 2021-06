Andrade consideró un “error de la bancada” acompañar la reapertura de los free shops

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Fue un error de la bancada de diputados del FA acompañar la reapertura de los free shops”, sostuvo el senador frenteamplista Óscar Andrade en entrevista con Informativo Carve. El legislador dijo, además, que el Frente Amplio pidió cerrar los shoppings y free shops, pero que la postura inicial del FA con estos últimos era permitir la venta online. "Pero sí claramente eso fue un error de la bancada de diputados”, reafirmó.



En esa misma línea, el presidente de la Cámara de Representantes, el frenteamplista Alfredo Fratti, indicó la semana pasada en rueda de prensa que se volvieron a abrir los free shops "sin que nada haya cambiado" en cuanto a la situación sanitaria del país por el coronavirus.

En diálogo con El País, Fratti indicó que votó la minuta "por disciplina partidaria", y que apoyó la medida de que uruguayos puedan comprar en free shops por internet porque "no pensaba que se fueran abrir". Consultado sobre si se arrepiente de haberla votado, dijo: "No me arrepiento porque todo el mundo sabe cuál era mi posición".