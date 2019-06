Andrade aseguró que en la oposición "andan a los codazos" y que es "medio vergonzoso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El precandidato frenteamplista Oscar Andrade arremetió contra los partidos de la oposición durante un acto en Río Negro el martes. Si bien no especificó hizo referencia a la interna blanca, que ha tenido numerosos conflictos en el marco de la campaña electoral.



"La unidad es que nos llevemos bien entre los sectores, hay que mirar lo que es la oposición en ese papel medio vergonzoso", indicó Andrade y agregó: "Andan a los codazos y se entiende porque a ellos les importa el poder, no las causas, no las ideas: el poder".



El precandidato aseguró que la unidad también está relacionada con cómo se lleva una parte del programa a la población "y eso tiene que ver con una batalla cultural que hay que desplegar", expresó en un video del acto difundido por su comando de campaña.

Por otra parte, y también sin hacer referencia directa, habló sobre el referéndum que encabeza el también precandidato Jorge Larrañaga mediante su campaña Vivir sin Miedo que busca, entre otros aspectos, que haya más militares encargados de la seguridad.



"Las 40.000 denuncias que tenemos por violencia de género no las resolvemos militarizando nada, las resolvemos cambiando la cabeza, educándonos contra el acoso", expresó.