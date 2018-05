Ancap y UTE absorberán pérdidas de la regasificadora

Gas Sayago, la sociedad conformada por Ancap y UTE, para construir la regasificadora (una obra que quedó trunca en 2015) presentó un "Plan de Reposicionamiento" que en los hechos supone un cierre ordenado de la empresa, según supo El País. El plan prevé que los accionistas (el 20% pertenece a Ancap y el 80% a UTE) se hagan cargo de los pasivos. Ancap y UTE se desprenderán de la empresa formada para encarar una obra en Puntas de Sayago que quedó trunca y que fue objeto de una investigación parlamentaria.

El diputado nacionalista Pablo Abdala realizó un pedido de informes en el que pregunta si se concretó "la anunciada adecuación salarial de los empleados de la misma (Gas Sayago), particularmente del personal de dirección y gerencial". Abdala también quiere saber si el gobierno recibió expresiones de interés de parte del sector privado para retomar el proyecto de la regasificadora y, en caso afirmativo, si se ubicaría en la zona de Puntas de Sayago.

Abdala, quien impulsó la comisión investigadora sobre las condiciones en que fue adjudicada en 2013 la obra de la regasificadora por el anterior gobierno, dijo a El País que "el proceso que está en marcha es de liquidación, digan lo que digan, y UTE Y Ancap deberán asumir los US$ 155 millones de pasivo, más lo que ya se había perdido". El legislador quiere saber qué va a pasar con la presidente de Ancap, Marta Jara, que fue gerente general de Gas Sayago. "¿Le van a pagar despido a los empleados? ¿Ella lo va a cobrar?", se preguntó. "Estamos en más de US$ 170 millones de recursos afectados de acuerdo con el balance 2017", agregó. Las dos empresas públicas habían capitalizado en US$ 42 millones a Gas Sayago.

Este año el gobierno dejó de negociar con Shell que había manifestado un interés primario en retomar el emprendimiento, y comenzó a explorar la posibilidad de encarar un proyecto de menor porte, pero nada más se ha sabido de esas conversaciones. El cambio de matriz energética en Uruguay, que ha supuesto una fuerte incidencia de las energía renovables, hizo que la regasificadora haya dejado de ser prioridad.

La regasificadora perdió entre 2016 y 2017 algo más de US$ 25 millones. Abdala está terminando el informe en minoría de la investigadora, que señalará que probablemente haya elementos para denunciar la adjudicación ante la Justicia.