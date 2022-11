Ancap quita el dinero en efectivo de sus dependencias tras el inédito robo en La Teja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras el violento robo de $ 3,5 millones en efectivo de la Tesorería de la refinería de La Teja, Ancap tomó una decisión a partir de este miércoles: "Vamos a terminar de retirar abruptamente a partir de hoy el efectivo en las dependencias de Ancap", declaró su presidente Alejandro Stipanicic.

"Era un proceso que venía desde hace un tiempo la eliminación del efectivo y había quedado. Lo único que habíamos hecho era concentrar el dinero en un lugar solo y ahora ya no está más", señaló el directivo, quien luego subrayó que "la tentación va a desaparecer", tras el inédito robo. Agregó que en oficinas centrales se va a reducir la cantidad de efectivo a "prácticamente cero".



El presidente de Ancap había dicho el lunes a 12 PM (Azul FM) que el dinero hurtado era parte de "un fondo fijo, de reserva para compras de emergencias, especiales y cuestiones en las cuales no se puede tramitar un pedido de compra de forma normal por los procedimientos habituales".

Stipanicic señaló este miércoles en rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12) que los ingresos a la refinería son "muy controlados de por sí, (pero) eso no quita que haya formas de birlar los procesos de control, como pasa en un aeropuerto, en la entrada de un banco, que tienen barreras de seguridad con controles donde hay que dejar registrada la información".



"Los invito a que vayan un día a la refinería y traten de entrar, y van a ver la cantidad de peros que les van a poner para entrar", desafió.



Insistió que "hay puntos de control muy estrictos y muy contados", en referencia a que son "tres o cuatro" puntos de acceso, que remarcó, "están muy controlados".



"¿Qué pasó el lunes pasado? Hay un montón de hipótesis, pero hay una vulneración de las líneas de defensa que tiene la entrada de Ancap que siempre es posible. Ahora, no es deseable y no va a volver a repetirse", subrayó.



El lunes de mañana dos hombres vestidos como funcionarios ingresaron a la refinería de Ancap en La Teja y robaron $ 3.500.000. Para hacerse con el efectivo, amenazaron a la funcionaria que estaba en Tesorería para que les diera el dinero, le pegaron un “cultazo” con una pistola, la ataron y la drogaron con una sustancia, que provocó que se desmayara por 40 minutos.