Sindicato irrumpió con reclamos en presentación de balance de Ancap 2017

Ancap cerró 2017 con un resultado positivo de US$ 39 millones. La presidenta Marta Jara dijo que es un número "muy importante" que demuestra que los cambios hechos en el ente están teniendo efecto.



En su conjunto, las firmas subsidiarias de Ancap tuvieron un impacto neutro en el balance, destacando la ganancia de US$ 18 millones por la venta de la participación en el bloque Aguada de la Arena y las pérdidas por US$ 27 por la reestructura de Carboclor.



Las ventas a UTE fueron significativamente menores y las exportaciones disminuyeron, lo que contribuyó a que en total el Ingreso Bruto aumentara 6,7%, informó Gustavo Mayola, gerente económico.

El sindicato interrumpió la presentación. Foto: Ariel Colmegna

La presentación del balance se suspendió por unos minutos ante una intervención del sindicato de Ancap en reclamo por la privatización de un servicio portuario.



En noviembre del año pasado, Ancap llamó a licitación para contratar una empresa naviera que brinde el servicio completo de fletes de combustibles automotrices (gasolinas y gasoil) desde la refinería de La Teja a los centros de distribución de Juan Lacaze (Colonia) y Paysandú.



Esto puso en alerta al sindicato de la empresa pública que denuncia que está en marcha una privatización.



La ministra de Industria, Carolina Cosse, se trasladó hacia donde estaban los manifestantes y se comprometió a recibirlos para escuchar sus planteos. Después de esto continuó la presentación.



Por otra parte, la ministra aseguró que "Ancap debe ser cada vez más eficiente y para eso, como lo decimos para las industrias en general, debe incorporar cada vez más tecnología, capacitando cada vez más a su gente para lograr procesos más eficientes y más sofisticados".



"La digitalización va ayudar a acercar a Ancap a la eficiencia y a nuevos negocios", indicó.