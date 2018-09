Ancap destituyó al funcionario que dispuso un pago duplicado en ALUR

Ancap resolvió destituir a un funcionario de Tesorería de su subsidiaria Alcoholes del Uruguay (Alur) que el mes pasado ordenó un pago por error de US$ 700.000 a la multinacional Cargill por la compra de granos destinados a la elaboración de biocombustibles cuando en realidad el monto correcto a pagar era de US$ 350.000, según supo El País. Cargill reconoció que el pago era incorrecto y devolvió el monto pagado en exceso. La decisión fue tomada luego de una investi-gación administrativa que involucró al funcionario que también había estado involucrado en otras irregularidades. La situación fue similar a otra ocurrida en 2017 en Paysandú cuando el diputado nacionalista Nicolás Olivera denuncia que Alur había pagado a un proveedor US$ 100.000 en lugar de $ 100.000, que era lo que correspondía. La situación derivó entonces en una denuncia penal.

El hecho más reciente había sido denunciada por el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien hizo un pedido de informes al respecto.

Por otro lado, Alur anunció la sustitución de su gerente general, Leonardo Ferrari, quien venía ocupando ese cargo de manera interina. Ferrari continuará un tiempo en el grupo Ancap actuando como asesor. Lo sustituirá de manera también interina el ingeniero Pablo Cabán. Cabán cuenta con 23 años de experiencia profesional en empresas como Unilever. Es docente de marketing en la Universidad ORT y desde el año 2012 forma parte del Grupo Ancap, primero como Gerente Comercial y Distribución de CABA y luego como Gerente Comercial y Distribución de ALUR.

En setiembre de 2016 Ancap había removido a Manuel González, entonces gerente de la subsidiaria, disconforme con un convenio salarial que había firmado con los trabajadores de la planta de Bella Unión.

La oposición hizo en 2015 varias denuncias relacionadas con ALUR en la "megacausa" judicial vinculada a la empresa pública.