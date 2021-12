Ancap alerta por “enlentecimiento” en proceso de puesta en marcha de refinería

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El vicepresidente de Ancap, Diego Durand, dijo a El País que “se está enlenteciendo la puesta en marcha” de la refinería de La Teja y que ese “estancamiento” lleva a pensar que llevará más tiempo antes de que la planta funcione al total de su capacidad.

En la tarde de este jueves distintas áreas de la empresa evalúan la situación para determinar los motivos técnicos de las demoras. El directorio esperará a mañana viernes para analizar con mayores detalles la causa de la afectación.



“Seguramente nos va a llevar un mayor tiempo. Mañana vamos a tener algún detalle más sobre los aspectos técnicos de la puesta en marcha”, afirmó Durand. “Los tiempos que veníamos manejando no van a ser los mismos y estamos monitoreando la situación concreta”, agregó el jerarca.



El gobierno informó el jueves de la semana pasada de un desperfecto en la válvula del “reactor” de la unidad de cracking catalítico. Según las autoridades, esto generó perjuicios en la producción de combustible y dejó la planta funcionando en un 85% de su capacidad. En declaraciones a El Observador, el presidente del ente Alejandro Stipanicic dijo este lunes que hubo una “caída de material refractario en el accionador de la válvula que regula el caudal de aire”.



La Federación Ancap, en tanto, responsabiliza al directorio por la detención de la planta, al que acusa de no haber concedido una negociación por las guardias gremiales a cambio de una extensión del convenio por 15 días. El miércoles, en diálogo con El País, el presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, afirmó que “la válvula se trancó, no se rompió”. “Se abrió la zona afectada, se comprobó que estaba tapada y nada más”, dijo.