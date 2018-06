Analizan medidas de mayor impacto

"En 70 días no hubo ningún tipo de comunicación, ni respuestas", de parte del gobierno dijo el ingeniero agrónomo Álvaro Rivas, integrante de la mesa nacional, al participar ayer en Durazno de una jornada en la que el transporte de carga analizó temas relacionados al sector.

Sin dar demasiados detalles, más allá de que "se conocerán en las próximas semanas", Rivas, fue enfático al señalar que "habrá nuevas movilizaciones, pero esta vez con un sesgo de mayor impacto que las anteriores".

Rivas admitió que al interior del movimiento algunos de sus integrantes proponen aplicar medidas de protesta que, incluso, pueden "cruzar alguna línea de ilegalidad", la mayoría de Un solo Uruguay "va a tratar por todos los medios de que esto no suceda".

No obstante reconoció que "sin duda el tipo de medidas (bajo análisis) va a tender a generar un mayor impacto de los que han tenido hasta ahora", sostuvo el vocero del movimiento.

Rivas dijo que las veces que el movimiento ha mantenido "intercambio directo con el Poder Ejecutivo, ha sido en buenos términos", pero subrayó que "en 70 días no hubo ningún tipo de comunicación ni respuesta a los temas y documentos planteados, y a su vez el tipo de señales que se ven públicamente a través de los medios, un poco van a contrapelo o en sentido contrario a lo que plantea el movimiento; hemos estado siempre abiertos al diálogo, a aportar ideas, a trabajar fundamentalmente, pero no hemos recibido reciprocidad del gobierno, por lo tanto el diálogo, en los hechos, no es tal. Tampoco aparecen las medidas, tampoco se contesta adecuadamente, entonces habrá que seguir trabajando y tomando medidas".